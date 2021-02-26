Переговорщик ЕС спровоцировал скандал картой Западных Балкан

26.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Специальный представитель ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак опубликовал в твиттере карту из своего офиса, где между Косово и Сербией нарисована граница.

Это Лайчак сделал после того как сепаратистские СМИ раздули скандал из-за того, что якобы в его офисе висит карта, на которой Косово едино с Сербией.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Мирослав Лайчак опубликовал в своем твиттере крупный план висящей в его кабинете карты Западных Балкан, на которой Косово отделено от остальной части Сербии границей. На подобный шаг он пошел после того, как косовские СМИ начали распространять информацию о том, что в его кабинете висит карта, на которой край изображен, как часть Сербии.

«Поскольку карта в моем офисе на размытом снимке экрана во время интервью вызвала сегодня некоторые неправильные выводы, я делюсь настоящей фотографией крупным планом, – пояснил Лайчак. – Это официальная карта ЕС для Западных Балкан. Там находится Косово, как и линия, отделяющая Косово от Сербии ».

Ранее стало известно, что в преддверии визита Лайчака в Сербию, США и ЕС готовят письменные послания для руководства Сербии, в которых Запад намерен потребовать от Белграда взять на себя обязательство по признанию Косово.

«Чтобы понять, в каком мы положении, нужно просто прочитать письмо президента Байдена, адресованное нам и Приштине. Крупнейшие европейские державы полностью разделяют взгляды новой американской администрации, и понятно, что мы будем под давлением. Нам остается вести диалог под эгидой Лайчака, и если они думают, что мы легко откажемся от того, что считаем своим, мой ответ: вы ошибались », – прокомментировал ситуацию президент Сербии Александр Вучич.