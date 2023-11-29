«Перемирия не будет»: Москва отвергла переговоры с Украиной

Олег Кравцов.  
29.11.2023 08:39
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


США не собираются принуждать Украину к миру с Россией в следующем году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

США не собираются принуждать Украину к миру с Россией в следующем году. Об этом,...

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«Нет, ничего подобного не то что не просматривается, но я себе на нынешнем этапе и представить не могу. Если у американских коллег есть какие-то идеи на этот счет, они вправе, разумеется, и вольны их изложить в любой форме. Мы их выслушаем. Но они должны обращаться не к нам, а к Киеву. С нами нечего обсуждать на тех условиях, которые выдвинула Украина», – сказал Рябков в интервью «Известиям».

Он обратил внимание, что США стоят во главе западной группы, которая как мантру повторяет «формулу мира Зеленского», предусматривающую полный вывод ВС РФ со всех территорий, которые киевский режим считает своими.

«Но на такой основе не просто никаких договоренностей не получится, но и диалог невозможен. Поэтому мы не готовы на этой основе что-либо рассматривать с США. Они должны работать со своими «подопечными», – подчеркнул замглавы МИД РФ.

У него уточнили, можно ли ожидать перемирия в 2024 году.

«Я не просто не ожидаю перемирия, я ожидаю того, что цели СВО, безусловно, будут достигнуты», – резюмировал Рябков.

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