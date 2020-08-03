Пересечение КПВВ в ДНР организовано куда лучше, чем на западных границах Украины

03.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Киевские пропагандисты вовсю кричат об «ужасной ситуации» на КПВВ между подконтрольной и оккупированной Киевом территорями Донбасса, однако не говорят ни слова о куда худших пограничных условиях на западной границе страны.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Украинские провокаторы продолжают распространять в социальных сетях животрепещущие истории о якобы ужасных условиях пересечения линии разграничения с Донецкой Народной Республикой в то время, как на западной границе Украины с Польшей и Венгрией фактическое положение дел куда более удручающее.

Так, в Госпогранслужбе Украины признались, что на пунктах пропуска – многокилометровые очереди. Помимо традиционных потоков заробитчан ситуацию усугубляют туристы. В итоге, по свидетельствам очевидцев, пересечение границы занимает несколько суток. При этом граждане жалуются на медленную работу пограничников как со стороны Украины, так и по другую сторону кордона. А жара и отсутствие нормальных санитарных условий еще больше усложняют процесс пересечения», – заявил Муратов.

Однако, отметил он, сложившаяся ситуация не получает такого резонанса и освещения, как рассказы о тех, кто едет на Украину или с Украины в ДНР через КПВВ «Еленовка».

«Если же рассматривать ситуацию объективно, надо признать, что пересечение линии разграничения в ДНР организовано куда лучше. В частности, определены четкие и понятные условия въезда-выезда, налажены прием и рассмотрение заявлений для получения разрешений, установлены дни и время работы пункта пропуска, все задействованные службы координируют свою деятельность для того, чтобы процедура пересечения линии разграничения была, по возможности, быстрой и безопасной», – добавил общественник.

По его мнению, именно поэтому «прислужникам киевского режима» и приходится выдумывать новые и новые фейки, которые становятся всё дальше и дальше от действительности.

«Ложь и обман – то, на чем строится вся постмайданная политика. Особенно в этом преуспел Зеленский, которому удалось ввести в заблуждение три четверти населения страны, а потом не выполнить свои обещания. Впрочем, стремительно падающий рейтинг президента свидетельствует о том, что все меньше украинцев готовы дальше верить его пустозвонству», – подытожил Муратов.