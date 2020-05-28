Переселенцы на Украине боятся говорить, что они из Донецка

28.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Переселенцы, которые решили переехать из ЛДНР на территорию Украины, чувствуют себя людьми второго сорта.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» рассказала бывшая жительница Горловки Кения Леоничева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня было две попытки выехать из Донецкой области на территорию Украины. Первая попытка у меня была ещё в 2014 году, когда все люди массово начали переезжать. Честно говоря, что в первый, что во второй раз, было очень сложно.

Первый раз была проблема в том, что мы не могли арендовать жилье только из-за того, что у нас была донецкая прописка. Я была поражена, как вообще такое возможно? И почувствовала себя человеком второго сорта», – рассказала Леоничева.

Также она отметила предвзятое отношение со стороны жителей Украины из-за своего происхождения.

«При попытке второго переезда я столкнулась с тем, что всё, что я зарабатывала, мне нужно было тратить на аренду жилья. Я почувствовала, что это невозможно, потому что более 90 процентов зарплаты уходило на аренду.

Когда на территории Украины с кем-то знакомлюсь, я не всегда могу сказать, что я с Донецка. Моё донецкое происхождение может повлечь за собой негативную реакцию человека, сразу будет предвзятое мнение», – добавила Ксения Леоничева.

Напомним на Украине, как признает Минсоцполитики, ухудшилось отношение к переселенцам из Донбасса: им отказывают в аренде жилья, они испытывают сложности в социальных учреждениях и попадают в проблемные ситуации с местными жителями.