Перешедший на «мову» одессит пожаловался, что чувствует себя «белой вороной»

19.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Дела с украинским языком в Одессе складываются таким образом, что нужно искать обособленную среду для общения или её создавать.

Об этом в эфире «4 канала» заявил гость программы Сергей Бригар, живущий в Одессе и девятый год принципиально говорящий по-украински, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Кем себя чувствует украиноязычный украинец в Украине?» – спросил одиозный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов.

«Наверное, белая ворона, самое точное», – ответил Бригар.

«У вас малые дети, и как вы их вмонтируете с украинским языком, с украиноязычной семьёй, в русскоязычное пространство? Где, возможно, вас троллят или не соблюдают ваших языковых прав, хотя вы на своей земле, а не наоборот. Как это происходит на примере будущего поколения, которое только начинает жить на нашей земле?» – спрашивал ошарашенный Дроздов.

«Я ещё до их рождения начал понимать, что нужно искать такую обособленную среду или формировать его. Очевидно, что оно будто бы есть, но оно у нас такое разрозненное, несформированное. На сегодня мы нашли людей, которые придерживаются определённых позиций, похожих с нашими, потому определённая небольшая среда у детей есть. Этого очень мало, но хоть какая-то есть.

Мне надо, чтобы мои языковые, культурные права как минимум не нарушались на каждом шагу ежедневно. А если совсем конкретно, то было бы неплохо иметь, например, украиноязычный садик, которого я на сегодняшний день в Одессе не нашёл», – пожаловался гость львовской студии.