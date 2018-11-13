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13.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Украина
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Перестановки в МИД Украины: Климкин поменял Марьяну на Катю

Новым спикером МИД Украины вместо Марьяны Бецы, назназначенной послом Украины в Эстонии, стала Екатерина Зеленко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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«Очень непросто отрывать от сердца такого пресс-секретаря как Марьяна Беца … Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берет на себя эту ответственную и почетную миссию», — написал Климкин.

Он отметил, что Беца не покидает дипломатическую команду, а идет дальше, и поблагодарил ее за три года «дружественного и вдохновляющего взаимодействия».

Ранее президент Петр Порошенко 13 сентября назначил пресс-секретаря Министерства иностранных дел Марьяну Бецу послом Украины в Эстонии.

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