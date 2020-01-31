Перестрелка и взрыв возле дома ребенка в Харькове: Боевики «Азов» разбираются с конкурентами

31.01.2020, Харьков, Артем Клименко

Рейдерство и отжимы давно стали визитной карточкой харьковских «нациков», стремящихся перехватить инициативу у других ОПГ.

30 января «стрелка» активистов «Нацкорпуса» с конкурирующими «спортиками» на улице Кузнечной вылилась в драку с применением огнестрельного оружия. После того как раздался взрыв, участники потасовки спешно ретировались.

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Несколько телеграмм-каналов сообщили, что конфликт разгорелся из-за того, что в сентябре 2019 года скандально известный активист «Нацкорпуса» Сергей Величко («Чили») при поддержке побратимов зарейдерил завод железобетонных конструкций. Предсказуемо, это не понравилось бывшим владельцам.

И вот в полицию в 13-30 поступает вызов от женщины, сообщившей, что возле дома по улице Кузнецкой несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв. Причем всё произошло неподалеку от областного дома ребенка №2.

Сообщается об одном пострадавшем: якобы, во время столкновения был ранен Величко («Чили»). Очевидцы и видео свидетельствуют, что с места потасовки уехал белый «мерседес». Вероятно, в этой машине и находился пострадавший.

Появилась также информация, что другой стороной конфликта были спортсмены, близкие к силовому блоку Манукяна («Мантуса»), одного из лидеров «горловско-енакиевской группировки», зашедшей в Харьков после 2014 года. От более ловких спортсменов, якобы, и прилетела граната «азовцам».

Заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж заявил о конфликте между неустановленными лицами с применением гранаты и оружия травматического типа. Однако, судя по видео с камер наблюдения (черный дым) и по результатам столкновения, граната была светошумовая. Либо был брошен взрывпакет.

Более интересным, чем официальные сообщения Чижа, представляется комментарий неизвестного полицейского, появившийся на ряде телеграмм-каналов: «Сейчас Величко звонит Сергею Чижу (глава следствия Харьковской области) и просит замять тему. Чиж сейчас сделает азовцев не виноватыми. И всем будет хорошо! Уже нам дают команду сверху: выгораживать Нацкорпус… Я сотрудник полиции, и я от этого беспредела устал!»

Жителям Харькова не так уж важно, из-за чего произошли драка, стрельба и взрыв. Важнее, где они произошли: рядом с домом ребенка.

По Харькову и области объявлен план-перехват. Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. По этой статье дают от 3 до 7 лет лишения свободы. В общем, свежо предание, но верится с трудом…

Величко («Чили») уже до неприличия часто попадал в поле зрения правоохранителей. Иногда он даже заслонял белый свет полицейскому, подходил впритык и унижал его, предлагая подраться. Это видео, снятое у стадиона «Металлист» весной 2018 года, сделало «Чили» узнаваемым. Оно же показало, что министр внутренних дел опустил ниже плинтуса планку полиции, что честь мундира и Аваков — вещи несовместные.

«Чили» Величко не впервые участвует в разборках с другими ОПГ. Осенью 2018 года он вместе с активистами «азовского» движения Жориным, Немичевым и другими участвовал в избиении Олега Ширяева, главы «Схидного корпуса» и бывшего лидера харьковского гражданского корпуса «Азов». В тот период харьковские нацики всю осень выясняли между собой, кто кому больший рейдер: бывший «азовец» Ширяев или настоящие «азовцы». «Азовцы» сцепились с «ширяевцами» и во время попытки рейдерского захвата элеватора в селе Заннки Харьковской области. Как и во вчерашнем случае на Кузнечной, дошло дело до стрельбы из травматического оружия…

А в конце 2018 года «Чили» Величко вообще вышел на международный уровень. Некоторые интернет-ресурсы, ссылаясь на информацию харьковской полиции, сообщали, что несколько украинских нациков были задержаны в Дании за кражу. Назывались такие имена: Сергей Величко («Чили»), Антон Сабельник «Шайба», Артем Субочев, Алексей Согулякин. Какое-то время они провели в копенгагенской тюрьме «Vestre Faengsel». Но украинские правоохранители не перенимали этот опыт датских коллег.

Величко “Чили” в Копенгагене (“Украл, выпил — в тюрьму! Романтика!”)

Собственно, дело не в личности «Чили» Величко, а в тенденциях.

Вчера были драка, стрельба и взрыв возле областного дома ребенка с участием «Нацкорпуса». Два года назад была не менее остросюжетная разборка со стрельбой на Алексеевке: несколько десятков нациков решали, чья группировка более достойна приложиться к «контрабасу» и тому подобным «ништякам». Тогда, в феврале 2017 года, побратимы во главе с Черкашиным («Испанцем», служившим в батальоне «Донбасс») схлестнулись с ширяевцами из «Схидного корпуса» (в то время Ширяев еще был близок к «Азову»). Во время столкновения тяжело ранили водителя «Схидного корпуса». Но «ширяевцы» обратили в бегство АТОшников Черкашина. Удирающие «воины света», нашли подходящее укрытие — детский сад. Там они и были задержаны полицейскими. Правоохранители открыли три уголовных производства, в том числе по «покушению на убийство». Но, как водится в Харькове и на Украине, через трое суток задержанных побратимов отпустили.

А в мае 2019 года сообщалось о том, что доблестные воины полка спецназначения МВД Украины «Азов» в Мариуполе захватили помещение детского сада «Бибигон», чтоб разместить там свой штаб.

У «воинов света» просто какое-то нездоровое влечение к детским учреждениям.