04.09.2018, Москва, Анастасия Самойлова
 
Донбасс, Россия, Украина
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Переулок, где находится посольство Украины в Москве, предложено переименовать в честь Захарченко



Московской мэрии следует задуматься над тем, чтобы назвать Леонтьевский переулок, где находится украинское посольство, именем погибшего главы ДНР Александра Захарченко.

Об этом российский политик и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин написал у себя в Instagram, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это просьба не только жителей России, но и миллионов украинцев», — написал он и добавил, что «украинцы, приходя в посольство Украины в Москве, смогут отдать дань памяти великому человеку».

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону предложили дать Халтуринскому переулку, где находится генеральное консульство Украины, имя главы ДНР Александра Захарченко.

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