Переворот в Мьянме играет на руку России

02.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Россия может извлечь выгоду из недавних событий в Мьянме (бывшая Бирма), где на днях военные отстранили от власти гражданское правительство.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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«Менее двух недель назад генерал Мин Аунг Хлайн, ставший теперь де-факто главным в стране, принимал главу российского Минобороны Сергея Шойгу. По итогам визита стороны договорились о закупке у России зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», современных БПЛА «Орлан-10Е» и поставках в Мьянму современных систем радиолокации. Ранее Россия поставила Мьянме немалое число самолетов МиГ-29, учебно-боевых Як-130, вертолетов Ми-24 и Ми-35П, а также зенитно-ракетных комплексов «Печора-2М», – отмечается в статье.

В свою очередь эксперт по Мьянме из Ягеллонского университета в Кракове Мишаль Любина говорит, что военные Мьянмы заинтересованы в сотрудничестве с Россией.

«Вполне возможно, что Запад снова захочет ввести санкции против Мьянмы, и тогда в Совбезе ООН страна будет находиться во власти Китая и России. Генералы вряд ли будут стремиться к зависимости лишь от Китая, им также понадобится РФ. Это открывает окно возможностей для дипломатических и политических уступок Москве. Я ожидаю новых неплохих сделок по продаже оружия», – прогнозирует Любина.

На тесные контакты Москвы и Нейпьидо по военной линии также обратил внимание и директор Центра АСЕАН при МГИМО Виктор Сумский. По его словам, признаков того, что связи между Россией и Мьянмой могут в дальнейшем пострадать, не видно.