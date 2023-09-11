Первые итоги евроинтеграции: молдавским фермерам некуда продавать продукцию
Молдавские фермеры жалуются, что им некуда продавать овощи, несмотря на богатый урожай. Цены на продукцию слишком низкие, и аграрии едва могут окупить свои инвестиции, сообщает tvrmoldova.md.
Фермеры продают свои овощи на районных рынках Молдовы. Оставшийся товар отправляется на завод для переработки.
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«Урожай у нас хороший, но проблема — это рынок, на котором мы продаем то, что выращиваем. Мы вырастили урожай, и в итоге большая часть продукции приходится на сок по довольно низкой цене. Если бы у нас было орошение, мы бы выращивали более качественную продукцию и выходили на внешние рынки», – говорят сельхозпроизводители.
Система орошения, созданная ещё при Советском Союзе, давно пришла в негодность, демонтирована либо разворована. При этом пропагандисты евроинтеграции продолжают уверять наивных молдаван, что в скором времени Европа распахнёт свой необъятный рынок для молдавской продукции.
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