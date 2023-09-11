Первые итоги евроинтеграции: молдавским фермерам некуда продавать продукцию

Алексей Логофет.  
11.09.2023 11:19
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 979
 
Дзен, Молдова, Россия, Сельское хозяйство


Молдавские фермеры жалуются, что им некуда продавать овощи, несмотря на богатый урожай. Цены на продукцию слишком низкие, и аграрии едва могут окупить свои инвестиции, сообщает tvrmoldova.md.

Фермеры продают свои овощи на районных рынках Молдовы. Оставшийся товар отправляется на завод для переработки.

Молдавские фермеры жалуются, что им некуда продавать овощи, несмотря на богатый урожай. Цены на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Урожай у нас хороший, но проблема — это рынок, на котором мы продаем то, что выращиваем. Мы вырастили урожай, и в итоге большая часть продукции приходится на сок по довольно низкой цене. Если бы у нас было орошение, мы бы выращивали более качественную продукцию и выходили на внешние рынки», – говорят сельхозпроизводители.

Система орошения, созданная ещё при Советском Союзе, давно пришла в негодность, демонтирована либо разворована. При этом пропагандисты евроинтеграции продолжают уверять наивных молдаван, что в скором времени Европа распахнёт свой необъятный рынок для молдавской продукции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть