Новости Украины

Ушедший в тероборону Киева лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк считает, что его нельзя называть нацистом, поскольку он выступал в Кремле.

Об этом он заявил в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я испытываю презрение и брезгливость [к России]. Я изъездил Россию вдоль и поперёк. За Полярным кругом, на Сахалине. У меня есть две из трёх наивысших наград этой страны. Я практически 10 лет был одним из 50 самых успешных живых коллективов, в том числе и этой страны. Уж я точно никакой не нацист, если учесть, что выступал в Кремле. Если совсем между нами, то, наверное, какую-то небольшую долю дочек этих упырей я ещё замуж повыдавал. Потому что они любили мои песни, очень хотели под них, не знаю, венчаться, не знаю. По крайней мере, мне об этом рассказывали, что у тех на свадьбе музыка звучала, то туда мы не приехали, потому что мы практически не играли корпоративов», – сказал музыкант.

«Хотя я всё-таки нескольких из руководителей видел лично, и далеко не в статусе мартышки на привязи, поверьте. Это же люди далёкие, признавались в любви и прочее. Более того, те пропагандоны, которые участвовали в этом митинге всем известном фашистском в Москве – это люди, с которыми я работал, держал за руки. В разных проектах, на кино, люди были ведущими в концертах, которых я принимал участие. Конечно, это брезгливость», – утверждает Хлывнюк.