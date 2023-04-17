«Пиар-истерия на пустом месте»: Злочевский о зерновой сделке с Украиной

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Так называемая зерновая сделка, в рамках которой Россия позволила Украине вывозить сельхозпродукцию из своих портов, не могла решить вопрос продовольственной безопасности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, отвечая на вопрос, какое влияние на мировой рынок оказала зерновая сделка и удалось ли помочь беднейшим странам, к чему апеллировал Киев.

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«Ну какая помощь беднейшим? Это была пиар-истерия, ни на каком фундаменте не основанная. К чему она привела? К бешеному повышению цен. Вся аргументация украинской стороной необходимости этой зерновой сделки в отношении бедных стран выглядит смешно и абсурдно. Как высокие цены помогут бедным странам пополнить запасы продовольствия? Главная проблема ведь не в том, что не хватает ресурсов, а в том, что не хватает денег на их покупку. Но вся эта истерия, раздутая на пустом месте, привела к реализации зерновой сделки с Украиной», – сказал Злочевский в интервью «Московскому комсомольцу».

Он обратил внимание, что в основе украинских поставок на внешний рынок не продовольственное зерно, а фураж, в основном фуражная кукуруза.

«Поставок пшеницы-то у них, по статистике, кот наплакал, не чета нашим. Получается, зерновая сделка нужна, чтобы украинскую кукурузу продавать в беднейшие страны. Но разве она им нужна? У них нет животноводства, они не кормят скотину. По определению, изначально эта сделка не могла оказать вообще никакого влияния на снабжение бедных стран продовольствием», – подчеркнул эксперт.

У него поинтересовались, почему Турция так ратовала за эту сделку.

«В начале реализации зерновой сделки Турция отказалась от закупок российской пшеницы и стала покупать более дешевое украинское зерно. Потом украинское зерно закончилось, кукуруза им не очень нужна, и опять вернулись к закупкам в России», – рассказал президент Российского зернового союза.

По его словам, кто-то на этой сделке наварил какие-то деньги.

«Наверное, свои коврижки получили и ООН, и подведомственная Всемирная продовольственная программа (ФАО). Кто-то выиграл, но никак не рынок», – резюмировал Злочевский.