Пиарщики Банковой готовы выдать мир на нынешних позициях за военный гений Зеленского

Окружение президента Украины Владимира Зеленского уже обсуждает возможность заморозки конфликта по нынешней линии разграничения.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бондаренко, из Зеленского могут слепить «величайшего полководца».

«Этот вариант тоже проговаривается. В том числе в окружении Зеленского тоже проговаривается, что если заморозить нынешний конфликт по линии соприкосновения, это для Украины – победа. Украина сохранила государственность, сохранила независимость, потеряла ряд территорий, которые и так не совсем, как говорят нынешние идеологи, были украинскими. Потому что голосовали не так, как хотелось бы этим идеологам. И прочее-прочее.

Условно говоря, всегда пиарщики, которые работают на Банковую, всегда могут показать, что это огромнейшая, гениальнейшая победа и гения Владимира Александровича Зеленского можно вписать в один ряд с гением Александра Македонского, Юлия Цезаря и прочих выдающихся полководцев», – заявил Бондаренко.