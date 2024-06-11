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Правительство Германии активно размещает военные заказы и закупает истребители Ф-35, чтобы воевать с Россией.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все говорят, вот Германия разболтанная, слабая, там пид…асы. Был последний раз опрос общественного мнения: 60% немцев проголосовали за возврат к обязательной воинской повинности. Они готовы защищать свою страну, не сомневайтесь. И то, что Борис Писториус, выступая в вундестаге, сказал: мы должны к 2029 году быть готовы воевать с Россией. Он прямо это сказал и открыто. И я вас уверяю, что к 2029 году они будут готовы воевать с Россией. И это не шутки. Это не Макрон», – сказал Кох.

Он поделился обывательским наблюдением о том, «на дорогах стало больше бундесверовских БТР, чего раньше не было».