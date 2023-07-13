«Пилит сук под собой» – Кривонос накинулся на Зеленского за «неуважение к Залужному»
Президент Украины Владимир Зеленский ещё пожалеет, что не поздравил главкома ВСУ Валерия Залужного с юбилеем.
Об этом на канале Newsroom заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Офис президента и их окружение крайне нервно относятся к популярности генерала Залужного. Причём, он не записывает какие-то супер-ролики, он выезжает на фронт, и очень редко вы увидите фото с его поездок, никаких ежедневных обращений хриплым голосом, махая короткими руками. Он – молча делает своё дело, занимаясь теми проблемами, которые непосредственно стоят перед обществом. Неуважение. И меня, и Залужного воспитывали в вооружённых силах по правилу – относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
Наверное, в криворожской школе, где учился гражданин Зеленский, этому правилу не учили, а в семье вообще об этом не говорили. Как раз неуважение к своему заместителю по войне, а реально – первого руководителя этой войной, это как раз, в первую очередь, не унижение Зеленского, а унижение всего окружения», – негодовал он.
«Зеленский, не поздравив Залужного, настолько потерял доверие тех людей, которые ему верили. Это как раз он сам абсолютно спокойно, методично, за счёт своих сторонников, своего окружения, сам под собой пилит тот сук, который треснет, и упадёт эта ветка, когда будет нужно», – возмущался Кривонос.
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