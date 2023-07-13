«Пилит сук под собой» – Кривонос накинулся на Зеленского за «неуважение к Залужному»

Президент Украины Владимир Зеленский ещё пожалеет, что не поздравил главкома ВСУ Валерия Залужного с юбилеем.

Об этом на канале Newsroom заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Офис президента и их окружение крайне нервно относятся к популярности генерала Залужного. Причём, он не записывает какие-то супер-ролики, он выезжает на фронт, и очень редко вы увидите фото с его поездок, никаких ежедневных обращений хриплым голосом, махая короткими руками. Он – молча делает своё дело, занимаясь теми проблемами, которые непосредственно стоят перед обществом. Неуважение. И меня, и Залужного воспитывали в вооружённых силах по правилу – относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.

Наверное, в криворожской школе, где учился гражданин Зеленский, этому правилу не учили, а в семье вообще об этом не говорили. Как раз неуважение к своему заместителю по войне, а реально – первого руководителя этой войной, это как раз, в первую очередь, не унижение Зеленского, а унижение всего окружения», – негодовал он.