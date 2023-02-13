Писатель из Чечни объяснил, зачем Донбасс Украине

Владимир Гладков.  
13.02.2023 21:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Украина не стремится возвращать Донбасс, потому что этот регион токсичен для бандеровцев и годится им – только чтобы кроваво пакостить России.

Об этом в эфире интернет-канала «Спец» заявил живущий в Петербурге писатель из Чечни Герман Садулаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не стремится возвращать Донбасс, потому что этот регион токсичен для бандеровцев и годится...

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«Украина готовит наступательную группировку. Видимо, хотят прервать сухопутный коридор с Крымом, и в дальнейшем атаковать Крым.

Донбасс им не нужен, ЛНР и ДНР. Им просто нужно, чтобы была какая-то токсичная территория, просто чтобы претензии заявлять России, и получать помощь от мирового сообщества. На самом деле, если бы они хотели реинтегрировать Донбасс, давно бы реинтегрировали. Но не хотят», – сказал Садулаев.

Он подчеркнул, что при этом бандеровцы очень хотят заполучить контроль над Крымом.

«Но, с другой стороны, кто им даст?», – подытожил писатель.

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