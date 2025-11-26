Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польские власти осознали, что никакой евротолерантностью не вытравить из поляков ненависть к украинскому нацизму… И решили откликнуться на настроения населения.

Об этом на канале «Baltnews» заявил экс-депутат польского сейма, политолог Матеуш Пискорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается памяти о жертвах геноцида поляков, который совершили украинские националисты во время Второй мировой войны, вопреки стремлениями некоторых польских политиков, польских властей, всё-таки память сохраняется. А почему она сохраняется? Потому что во многих польских семьях есть семейные рассказы про все эти зверства. Я лично являюсь таким примером, родной брат моей бабушки был убит как раз бандеровскими преступниками в 1943 году на территории нынешней Украины. И таких семейных историй довольно много, они передаются из поколения в поколение, даже если об этом не говорят на официальном уровне», – рассказал Пискорский.