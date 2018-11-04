Пискун огласил «хитрый украинский план» по Крыму

04.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Нужно смириться с тем, что Крым в ближайшие 10-20 лет не вернётся под контроль Киева, однако затем можно заставить Россию выплачивать триллионы за «аннексию», на которые так отстроить Украину, что крымчане сами проведут референдум о возвращении полуострова.

Об этом в эфире телеканал «NewsOne» заявил экс-генпрокурор Украины и бывший депутат от Партии регионов Святослав Пискун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте не будем врать людям и не делать то, что делают наши пиар-агентства: «Мы вернём Крым». Ну что, разве нам непонятно, что Крым мы не вернём в ближайшие 10-20 лет? Но нам с этим надо жить и понимать, что за Крым Россия должна понести такое наказание, после которого ей очень тяжко будет оправиться, чтобы снова нормально зажить», – считает Пискун.

«Они говорят: там народ проголосовал и выбрал свою судьбу, а мы говорим – прекрасно, но там было имущество украинских граждан, которые живут на нашей территории. Верните наше имущество – там были земли, дома, бизнес. Хотите Крым? Платите триллионы!» – предложил экс-генпрокурор.

«А если нам компенсируют, то можно же вообще тогда точку поставить на вопросе Крыма?» – уточнил ведущий Виталий Дикий.

«Почему? Нам компенсируют, это будет не год-два, а через три-четыре года снова выйдет народ Крыма – татары, русские, украинцы и скажут: «Знаете что, уважаемые, мы пожили с вами 10 лет, смотрите, Украина развивается, а у нас ганьба! Поэтому мы снова проводим референдум. Смотрите, американцы нас поддерживают, Украина с нами, международное сообщество, турки, Эрдоган приедет. Мы проведём референдум» – и, возможно, картина изменится! Подпишет полтора миллиона, провели референдум, люди говорят: «Мы хотим назад в Украину» – продолжил Святослав Пискун.

«Так для этого нужен высокий экономический уровень», – засомневался ведущий.

«Так деньги будут от компенсации за аннексию Крыма», – пояснил соведущий, политолог Вадим Карасёв.

«Вы считаете, что их используют рационально?» – риторически спросил коллегу Виталий Дикий, но ответа не последовало.

Как сообщал «ПолитНавигатор», несколько лет назад в СМИ появлялась информация о том, что Пискун имеет дачу в коттеджном городке, который был построен фирмой «Консоль» на месте бывшего розария Никитского ботанического сада.

Помимо Пискуна, среди владельцев коттеджей назывался тогдашний премьер-министр Крыма Сергей Куницын.

Пискун сведения о владении недвижимостью на ЮБК опровергал, заявляя, что на полуострове у него «нет даже сарая».