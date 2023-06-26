Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра: Власти отрицают, военкоры – сообщают о кровопролитных боях

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Со вчерашнего дня продолжается бой возле Херсона, где ВСУ удалось переправиться на левый берег опор разрушенного Антоновского моста, угрожая развить дальнейшее расширение на российские территории.

«Говорить, что это – плацдарм пока рано, всё же плацдармом считается местность от 1 до 10 километров в ширину (по фронту) и от 2 километров в глубину. Плюс подразумевается, что на плацдарм можно переправить тяжёлую технику… Утром по району высадки работали ВКС неуправляемыми бомбами, но эффективность удара была невысокой. Высадка стала возможна благодаря переброске подразделений ВС РФ на Запорожье. Противник держит под сильным огнём местность. До правого берега менее километра, и долетает всё, от миномётов и танковых выстрелов до любой артиллерии», – сообщает военкор Роман Сапоньков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Обозреватель Юрий Подоляка уточняет, что ВСУшники заняли т.н. район дач, где они были еще до наводнения.

«Это все-таки не левый берег Днепра, а остров, отделенный от левого берега еще протокой… Противник оборудовал позиции в районе дач возле моста на площади примерно 500 на 500 метров около Антоновского моста… Переправилось примерно до 50 солдат противника, которые держат круговую оборону и снабжение которых осуществляется моторными лодками… Атаковать можно только по одной проходимой дороге, которая пристрелена артиллерией противника, без серьезной работы авиации наши контратаки здесь обречены на неудачи», – сообщает Подоляка.

Обозреватель Александр Зимовский уточняет, что ВСУ «от ударов с воздуха прикрываются пролётами моста».

«Тема срочно продаётся на Запад как «второй этап наступления на участке, где русские не ждали» — захват плацдарма с последующим прорывом на участке Восточного фронта Кинбурнская коса – н.п. Армянск», – отмечает Зимовский.

Военкор Герман Куликовский полагает, что ВСУ будут выбиты из района дач.

«Без стабильно работающей переправы через Днепр единственное чего добьётся хохол, так это существенного пополнения списка 200 и без вести пропавших. Что-то похожее было три недели назад под Новой Таволжанкой в Белгородской области, после чего трупы ВСУшников доставали с окраин и из леса несколько дней», – комментирует он.

Волонтер Александр Талипов подчеркивает, что сейчас успех должна продемонстрировать прежде всего авиация.

«Противник имеет РЭБ, минометы и поддержку артиллерии… Ночью наши подразделения при поддержке артиллерии и трёх экипажей танков 72-Б-3 атаковали позиции ВСУ, нанесли значительные потери живой силе противника и изрядно потрепали их укрепления. На данный момент группа солдат ВСУ оцеплена и локализована, наши бойцы находятся буквально в 50 метрах от позиций противника. Разведка видит переброску сил противника на правом берегу, которые скорее всего будут использованы для помощи закрепившейся у моста группе. Однозначно все сходятся во мнении о необходимости немедленного применения авиации с ФАБами по мосту на левом и правом берегу».

Между тем, гражданские власти вообще отрицают наличие проблемы.

«Официально сообщаю, что это ложь. Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Там они и были уничтожены нашими военными, как крысы в мышеловке», – уверяет херсонский губернатор Владимир Сальдо.