Плач нацистов Тягнибока: Хотели бы разгромить РФ, давно бы дали нам «Томагавки»

Нынешние боевые действия на Украине – это соревнования РФ и Запада, где на кон поставлено, во Вьетнам всё превратится или в Афганистан.

Об этом в эфире интернет-канала «Lviv Media» заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего удивительного, что стратегии западных демократий расценивали перспективы ведения боевых действий с точки зрения максимально пролонгироанного движения сопротивления агрессору и превращения Украины в неподъёмную гирю, какой в своё время для Советского Союза был Афганистан. Вообще, со времени Холодной войны этот западный и восточный блок соревнуются в том, кто кому больше устроит «Вьетнамов» или «Афганистанов». Собственно говоря, переход к гибридным формам войны был обусловлен тем, что руководитель советского КГБ Андропов когда-то сказал, что войну во Вьетнаме выигрывают на улицах Вашингтона. И, правда, протестное антивоенное движение в Штатах повлияло на политическое решение о выводе американских войск, остановке поддержи Южного Вьетнама. И, кстати, здесь вспомним роль Киссинджера, который сейчас, несмотря на свой уважаемый возраст, до сих пор берётся продуцировать некоторые нарративы будущей конфигурации мира по безопасности – именно он тогда был архитектором «мирных соглашений», которые обрекли Южный Вьетнам и миллионы людей, которые верили в демократию, свободный рынок и братство, на жизнь в коммунистическом концлагере. И в этом заслуга Киссинджера», – рассуждал Михальчишин.

«Так и сейчас – современные американские дипломаты, стратеги и безопасники, конечно, не рассматривали наше государство всерьёз аж до второй недели войны. Но им пришлось срочно переоценивать свои планы и изменять акценты. Вспомним, как произошла эта эволюция, даже по номенклатуре вооружений – «Стингеры», «Джавелины», «Хаймарсы», системы «Пэтриот». Это всё на протяжении года. Конечно, это тектоническое движение в оценке тех, кто видел Украину как будущий Вьетнам или Афганистан».

По его словам, если бы Запад был заинтересован в разгроме России, давно было бы и соответствующее снабжение оружием Киева.

«Но, с другой стороны, если брать реалии XXI века и полномасштабной континентальной войны в Европе, то у нас бы давно должны были бы быть на вооружении ракеты «Томагавк» и полноценная боевая авиация IV-V поколения, если бы мы действительно пользовались полноценной поддержкой в формате замысла – выиграть войну путём разгрома России», – посетовал нацист.

«И не просто изменения режима, а демонтажа этой империи. Очевидно, что сейчас такая задача не ставится. Номенклатура вооружения и вообще, темпы и объёмы помощи, которая поступает Украине – диктуется таким заданием: максимально истощить Россию, максимально её демилитаризировать, возможно, даже создать там условия для смены режима, но никак не для её распада», – заключил «тягнибоковец».