План Макрона: Обворуем и заболтаем русских!

Анатолий Лапин.  
20.11.2025 14:50
  (Мск) , Брюссель
Просмотров: 615
 
Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина, Франция


До конца года надо решить вопрос с воровством российских активов – выделить их Украине, чтобы Киев мог еще три года продолжать войну с Россией.

Об этом по итогам министерской встречи в Брюсселе заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы продолжаем работу по финансовой поддержке Украины с помощью репарационного кредита, который защитит Украину от любых финансовых трудностей на ближайшие три года. Я бы хотел, чтобы этот репарационный заем мог быть принят до конца года», – заявил Барро.

По его словам, Евросоюз не откажется от своего требования: сначала заморозка линии фронта, и только потом обсуждение требований России.

«Мир не может быть капитуляцией. Мы не хотим капитуляции Украины, и вы, конечно, представляете, что украинцы, которые героически сопротивляются уже более трех лет безудержной агрессии со стороны России, всегда будут отказываться от любой формы капитуляции. Принцип мира должен начинаться с прекращения огня на линии соприкосновения, что позволит начать обсуждение вопроса территории и вопроса гарантии безопасности», – объявил лягушатник.

