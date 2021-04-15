«План Маршалла для Донбасса»: Кто будет инвестором в Страну Дураков?

15.04.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

На фоне практически предвоенного состояния по обе стороны фронта в Донбассе, киевские политики продолжают фантазировать на тему того, что будет после пресловутой «реинтеграции» и «изгнания оккупантов». И фантазии эти, надо сказать, с каждым разом становятся все более цветистыми и буйными – хоть в Голливуд в качестве сценариев фантастического фильма отдавай.

Последним в череде такого рода писулек стала утвержденная Кабмином Шмыгаля Концепция экономического развития Донецкой и Луганской областей под пафосным названием «Пояс успешности» Донбасса», тут же прозванная киевскими пропагандистами «украинским планом Маршалла для Донбасса».

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В этом месте адекватный читатель воскликнет: Чего-чего? Донбасс еще вернуть надо. А с военным и политическим гением Зеленского, Данилова и Резникова эта задача, мягко говоря, малореалистичная. Даже при помощи телеканала «Дом» и лично Дениса Казанского с Кириллом Сазоновым.

Но, видимо, дележка шкуры неубитого медведя – это такой украинский национальный спорт. В принципе, с таким же успехом можно и Концепцию развития Кубани написать. На тот случай, если она к Украине отойдет после того, как согласно пророчествам Пономаря и Гордона, Россия развалится на 139 частей.

Но вернемся к уездному «плану Маршалла». Обещают Донбассу немало. Золотые горы – это в данном случае очень скромная метафора. Среди прочего: льготы для малого бизнеса, десятки тысяч рабочих мест и Фонд восстановления размере 3 млрд евро. Правда, и эти деньги существуют лишь в воспаленном воображении министров Шмыгаля – их еще надо выклянчить у прижимистых европейцев, которым пока не до Донбасса – самим ковид бы побороть.

Но в Киеве не теряют надежды и обещают уже со следующего, 2022 года превратить Донбасс в рай для инвесторов. Правда, очередей из желающих инвесторов тоже пока нет. Но, может, они просто Путина боятся, а потому прячутся.

По словам министра по вопросам «реинтеграции оккупированных территорий» Алексея Резникова, к разработке «плана Маршалла» подключали более чем 200 организаций, «которые на протяжении двух месяцев изучали и анализировали предложения по развитию Донбасса. Большую роль в этом сыграло посольство Великобритании, профинансировавшее исследования по экономической трансформации Донецкой и Луганской областей».

Фантазеры из украинского Кабмина обещают остановить такие негативные явления, как вызванный войной упадок бизнеса, отток трудовых кадров, уменьшение рынков сбыта продукции, разрушение дорог, прочих инфраструктурных объектов. Однако, в какую копеечку влетит эта маниловщина, тот же Резников скромно умалчивает, ссылаясь на появление неведомых «доноров», которые де и оплатят банкет.

На сегодня ФИО доноров неизвестны. Зато доподлинно известно, что еще в ноябре 2020 года Украина выклянчила у Всемирного банка обещание дать кредит на $100 млн для финансирования строительства дорог и развитие сельского хозяйства в Донбассе. Правда, кредит этот будут выдавать частями, и возвращать его придется с процентами.

А пока что «украинский план Маршалла для Донбасса» больше похож на попытки лисы Алисы и кота Базилио уговорить Буратино инвестировать пять сольдо в Страну Дураков. Вот и Резников лучится уверенностью, что «несмотря на нестабильную обстановку всегда найдутся те, кто не боится рисковать». Для этих отважных слабоумных киевская власть обещает создать особые условия.

Резников убежден, что эти условия почему-то будут особенно интересны владельцам кафе, ресторанов и торговых точек. А за ними, говорит украинский министр, и владельцы заводов подтянутся.

Цитата: «Мы ожидаем, что первыми инвесторами будут украинские бизнесмены, которые знают свою территорию, язык, особенности. Важно, чтобы это были выходцы данных территорий, переселенцы. Они, в свою очередь, подтянут иностранных предпринимателей. У нас ставка на то, чтобы там развивался средний класс».

Специально для этого в Киеве намерены уже со следующего года запустить на ныне неподконтрольной территории международные коммерческие арбитражи, упростить административные процедуры при регистрации бизнеса, а также создать некий Фонд консорциумного финансирования в размере €3 млрд – для страхования бизнеса от политических и военных рисков. Правда, вклад Украины в капитал Фонда составит всего 5%. Как говорится, и на том спасибо.

Еще одна заявленная цель такого Фонда – «привести к всеукраинским показателям оценки операционных рисков ведения бизнеса на территории Донецкой и Луганской областей».

Все это громадье планов пока что существует лишь на бумаге, стоимость которой равна распечатке с кабминовского цветного принтера. Реализация же начнется не раньше 1 января 2022 года. И то, лишь если в течение лета Рада примет необходимые законы и «пояс успешности» утвердят.

Ну, а если этого по каким-то причинам не произойдет, неунывающий Резников предлагает считать это «репетицией» и попробовать еще раз. Когда-нибудь потом.