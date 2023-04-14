Планы ударить по России низкими ценами на нефть провалились – эксперт

Благодаря тому, что страны-члены картеля «ОПЕК+» договорились о снижении добычи нефти, России удалось избежать негативного эффекта от санкций и восстановить продажу по приемлемым ценам.

Об этом в эфире «Укринформ» заявил эксперт рынка энергетики Сергей Куюн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Куюна, нефтепродукты уже подорожали после решения «ОПЕК+».

«Цена выросла до 85 долларов за баррель, то есть, больше чем на 10%, подорожали нефтепродукты тоже. На внутреннем рынке тоже была реакция в опте – там цена на дизтопливо поднялась на гривну с чем-то. Нет пока что такого прыжка. В том числе, он сдерживается огромными запасами. Но этот сюрприз был и для Штатов, и для Европы – все понимают, что тут, во-первых, такое неприятное бинго, потому что все получат подорожание цен рано или поздно, а во-вторых, это помощь России, которая из-за увеличения цен на нефть получает большие доходы от своего экспорта. Соответственно, ситуация выглядела очень неплохо, потому что нефтяные санкции, которые уже задействованы, они действительно начали работать, мы видим, что российские танкеры ищут любые щели, чтобы выйти на тот мировой рынок, переориентировались на новые для себя, отдаленные регионы. Это означало, что ты должен за свой счет туда привезти, а потом там с дисконтом еще и продать. То есть, если мировая цена была 70 долларов, 75, то россияне продавали нефть по 45-50 долларов за баррель. То есть, очень сильно на них давили эти санкции и эти новые реалии. Сейчас выходит, что они тоже начнут продавать дороже и, соответственно, те усилия, которые были приложены, чтобы эти санкции ввести и задействовать, они, к сожалению, эта работа, частично будет разрушена», – печалится Куюн.