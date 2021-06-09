«Пленные косят траву». Финский журналист искал в Питере признаки войны с Украиной

09.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Западные журналисты уверены, что РФ якобы воюет с Украиной, но не видят признаков этого на улицах российских городов.

Об этом свидетельствует опубликованный на сайте издания Iltalehti репортаж финского журналиста Ансси Карьялайнена, который посетил Санкт-Петербург, где пройдет несколько матчей чемпионата Европы по футболу и рассказал о том, какая атмосфера царит в городе.

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«Если вы приедете на Крестовский остров, вы не сможете не заметить, что город находится в предвкушении большого летнего футбольного праздника. Повсюду реклама, много довольно четких указателей, которые направляют туристов по нужному адресу. Однако готово не всё. Например, двое мужчин, одетых в специальные жилеты, косили траву прямо за стадионом. Работы ещё достаточно — минимум на несколько часов», – пишет журналист, слова которого приводит спортивный сайт «Чемпионат».

По словам финского журналиста, путь от другого конца острова до стадиона занимает более получаса, но туристам он придется по душе, поскольку пролегает через ухоженный парк.

«Что касается конфликта с Украиной, здесь этого не ощущается. В городе также не было видно ни одного человека в футболке сборной России», — утверждает Карьялайнен.

Его впечатления вызвали массу иронических комментариев.

«В смысле не ощущается?! Так это же пленные украинцы траву косят», – пишет один из читателей.

«Причем настолько запуганные, что даже без присмотра конвоя, не пытаются сбежать», – добавляет другой.

«Еще Сталиным, кстати, плененные!», – издевается третий.

«Представляете, как их там зомбируют по поводу «войны» с Украиной… СМИ, конечно, это сильная промывка», – приходят к выводу комментирующие.