Пленный украинский прапорщик сдал всё: Нацики бежали из «котлов» быстрее генералов

16.02.2019, Донецк, Александр Гусар

Попавший в плен украинский военнослужащий из 128-й горно-штурмовой бригады поделился с разведкой ДНР ценной информацией.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не обычный загнанный насильно в армию солдат. Это кадровый военный в воинском звании старший прапорщик, проходящий военную службу с 1994 года. По занимаемой должности ему положено знать больше, чем рядовому.

Благодаря ему, у нас есть достоверные сведения с точными координатами командных пунктов взвода, роты, батальона и бригады, складов с боеприпасами, основных и временных огневых позиций минометов, районов, где прячут запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение», – сообщил Даниил Безсонов.

«Пленный украинский военнослужащий был, как он говорит, цитирую: «участником Дебальцевского котла». И он хорошо помнит, как генералы и полковники из штаба сектора «С», а также многие командиры бросили своих подчиненных и бежали, как только появилась угроза окружения. Но быстрее генералов и полковников оказались «смелые» украинские националисты из добровольческих карательных батальонов», – рассказал представитель оборонного ведомства.