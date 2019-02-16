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Пленный украинский прапорщик сдал всё: Нацики бежали из «котлов» быстрее генералов
Попавший в плен украинский военнослужащий из 128-й горно-штурмовой бригады поделился с разведкой ДНР ценной информацией.
Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это не обычный загнанный насильно в армию солдат. Это кадровый военный в воинском звании старший прапорщик, проходящий военную службу с 1994 года. По занимаемой должности ему положено знать больше, чем рядовому.
Благодаря ему, у нас есть достоверные сведения с точными координатами командных пунктов взвода, роты, батальона и бригады, складов с боеприпасами, основных и временных огневых позиций минометов, районов, где прячут запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение», – сообщил Даниил Безсонов.
«Пленный украинский военнослужащий был, как он говорит, цитирую: «участником Дебальцевского котла». И он хорошо помнит, как генералы и полковники из штаба сектора «С», а также многие командиры бросили своих подчиненных и бежали, как только появилась угроза окружения. Но быстрее генералов и полковников оказались «смелые» украинские националисты из добровольческих карательных батальонов», – рассказал представитель оборонного ведомства.
Метки: Война на Донбассе, ДНР
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