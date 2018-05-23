23.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Пленный ВСУшник: не верьте тому, что нас заставит говорить СБУ после обмена

После проведения очередного этапа обмена пленными между ЛДНР и Украиной, СБУ вполне может заставить бывших заключенных говорить неправду, выгодную Киеву.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказали взятые в плен украинские военнослужащие Василий Жемелинский и Виталий Чмиль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, Василий Жемелинский отметил, что в плену у ДНР на них не оказывают никакого давления:

«Знаете, как я могу ответить? Вот здесь, в плену, на нас никто не давит. Мы добровольно даём эту пресс-конференцию. Зная наше правительство, наши спецслужбы, они могут произвести такое давление, что ты возьмёшь на себя всё, что можно. Нас объявили дезертирами…», – сказал он.

В ответ на это Виталий Чмиль подчеркнул, что в духе СБУ повесить на военнопленных всё, что угодно, «даже убийство Кеннеди».