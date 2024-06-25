Пляжи не закрывать, людей защитить сооружениями – главный урбанист Севастополя

Закрыть пляжи Севастополя не получился, равно как и объекты посещения недалеко от военной и стратегической инфраструктуры. Люди все равно будут искать возможность отдыха на морском берегу, а фактическая заморозка работы кафе, клубов и гостиниц подрубит и без того сложную экономику Севастополя.

Такое мнение «Первому севастопольскому» высказал директор Института развития Севастополя при СевГУ Алексей Тихонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть сценарий просто закрыть пляжи и не пускать туда людей с помощью охраны по периметру. Но я не сторонник этой идеи в принципе. Просто потому, что, во-первых, это очень сложно будет сделать, во-вторых, потому что это фактически может подрубить и без того не очень сильно развитую экономику нашего города. И я считаю, что обеспечить безопасность можно все-таки более комплексным методом: всех предупредить о том, что нахождение на пляже опасно и предусмотреть систему защиты. Самый очевидный метод – это возведение таких бетонных сооружений, по типу тех, что сделали в Белгородской области. Рассчитать их плотность вдоль берега не так уж и сложно», – считает он.

По словам эксперта, речь идет о комплексном плане защиты не только пляжных зон.

«Всё же дело пляжами тоже не ограничивается. У нас все не хватает укрытий. Что показал этот обстрел – он показал, что мы оказались на линии фронта, объективно говоря, то есть в таком же состоянии, в каком пребывает Белгород. Раньше мы за полчаса знали, что запускают ракеты. Белгород живёт в ситуации, когда по факту. И, наверно, мы должны каким-то образом действовать примерно по такому же сценарию. Поэтому таких сооружений должно быть больше, просто по количеству площади, во-вторых должны быть задействованы все объекты подземной инфраструктуры, которые раньше были частью этого комплекса защиты города. И, соответственно, люди должны быть предупреждены как можно скорее. Придётся жить в условиях более активных тревог, это факт», – заключил Тихонов.