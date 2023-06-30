«По сантиметру» – украинский генерал о темпах наступления ВСУ

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Украинское наступление не продвигается потому, что Россия за последние полгода выстроила мощные оборонительные сооружения и заминировала подступы к своим позициям.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Украина, по словам генерала, продала свою технику, нужную для разминирования, по цене металлолома.

«Россияне на протяжении полугода, минимум, когда мы рассказывали, что готовимся, будем наступать, они тем временем готовились к противодействию. Одно из самых эффективных противодействий – это минные поля и инженерные сооружения в целом. Мы увидели, насколько они эффективны, насколько сложно продвигаться нашим воинам. Реально, выгрызая сантиметр за сантиметром – это как раз то, что касается нашего запорожского наступления. Что касается, можем ли мы им противодействовать – конечно. Нужно количество инженерной техники, что касается разминирования, а также надежное прикрытие этой техники при наступлении – это позволит дать значительно больший результат. Но количество техники в свое время, – тех же минных тралов было продано в 20-м и 21-м годах по цене металлолома. Вот это – готовность власти к войне», – заключил Кривонос.