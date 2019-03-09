По заветам Черномырдина-Зурабова: В Крыму лепят образ «Шевченко-объединителя»

09.03.2019, Симферополь, Виктор Орлов

Представители «Русской общины Крыма» сегодня приняли участие в церемонии возложения венков к памятнику Тарасу Шевченко в центре Симферополя. В немногочисленной массовке также присутствовали молодые люди в вышиванках и шароварах, девушки в венках.

Видеозапись трансляции опубликовало агентство «Крыминформ».

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Выступавшая в начале мероприятия организатор – глава «Украинской общины Крыма» Анастасия Гридчина призвала считать Шевченко «объединительной фигурой», несмотря на то, что антисемитские и русофобские цитаты из его творчества сегодня активно эксплуатируются властями Украины для разжигания ненависти и продолжения войны.

Гридчина заявила, что Шевченко «не был русофобом» и был настроен «объединить три славянских народа» (следует напомнить, что в 19 веке ныне отторгнутые украинскими сепаратистами исторические земли Малороссии и так были в составе России, а население современных Украины, РФ и Белоруссии считалось единым русским народом).

«Для любого украинца это великий, бесподобный и уникальный человек, потому что, если почитать его творчество, то это уникальный человек, я его стихи помню со школьной скамьи.

К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что Тараса Григорьевича Шевченко Украина сейчас использует в своих политических целях. Делает из него русофоба, человека, который ненавидит все русское.

Но мы знаем, что, наверное… Даже не наверное, я уверена, что он не любил все то, что касается крепостного права, монархии, он более 10 лет провел в качестве узника, заключенного. Понятно, что он не любит это все. Но если мы посмотрим в историю, мы увидим произведения, что Тарас Григорьевич – объединительный образ. Он писал и о России, и об Украине, и о Белоруссии… Он не ненавидел Россию, как сейчас мы сталкиваемся с этой агрессией со стороны бандеровцев, которые используют имя Шевченко в своих корыстных целях.

К сожалению, мы встречаем и в России, что некоторые общественные деятели тоже нелестно высказываются о Тарасе Григорьевича Шевченко. Но мы надеемся своими ежегодными мероприятиями доказать, что Тарас Григорьевич – это, прежде всего, объединительный образ, который был настроен объединить три славянских народа. Очень приятно, что каждый год к нам приходят на мероприятие Русская, Белорусская, Украинская общины. Сегодня еще и болгарская община с нами», – сказала Гридчина.

Сегодняшняя акция в Симферополе – неудачная инициатива чиновников, полагает один из основателей Народного Фронта «Севастополь-Крым-Россия» Святослав Компаниец.

«Притянутое за уши празднование 205-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко в русском Симферополе явно состоялось по «указивке» сверху. Ничего, кроме презрительной иронии «любых друзив» на Украине и раздражения у крымчан, хорошо помнящих «поезда дружбы», избиение под Корсунем, расстрел крымских «беркутовцев» на майдане и кровавые события 26 февраля, – это вызывать не может.

Хотел бы подчеркнуть, что именно памятник Шевченко, «подаренный» Симферополю галицким городком Борщив во время разгрома Киевом первой Республики Крым, стал в 2005 – 2014 гг «опорным пунктом» для манифестаций заезжих украинских нацистов и их меджлисовских приспешников – сам тому свидетель», – отметил общественник в беседе с «ПолитНавигатором».

По мнению Компанийца, возложение венков к навязанному Симферополю памятнику Шевченко – это продолжение провальной линии заигрывания с украинством, которую демонстрировало посольство РФ в Киеве во времена Виктора Черномырдина и Михаила Зурабова.

«Складывается впечатление, что события на Украине в указанный период так ничему не научили Москву, идущую и в 2019 году (!) по тупиковому пути Черномырдина-Зурабова со странными поправками на современные реалии. Кроме того, совершенно не учитывается крайняя неприязнь подавляющего большинства крымчан и севастопольцев к бандеровской идеологии во всех ее проявлениях.

Что касается Русской общины Крыма, занимавшейся в черные дни киевского майдана открытием кружков рукоделия на полуострове, то ее участие в чествовании идола украинских националистов – закономерный позорный итог деятельности этой организации, ни разу до марта 2014 года не поднимавшей вопрос о воссоединении Крыма с РФ», – резюмировал Компаниец.