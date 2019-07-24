24.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Украина, Экономика коллапса
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Победа Зеленского – символ деградации Украины

Массовое и порой бездумное голосование избирателей за кандидатов от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского – свидетельство дальнейшей деградации Украины, превращенной из некогда индустриальной страны в периферию капиталистического мира.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы проанализируем социальный состав ключевых представителей нынешней правящей группы, мы не увидим там лидеров реального сектора, мы там не увидим ни лоббистов «Южмаша», ни лоббистов «Мотор Сичи», ни лоббистов холдинга «Артём» и т.д. и т.п.

И это в целом очень тревожная тенденция, связанная с выдавливанием Украины на периферию капиталистической мировой системы, где ей уготована роль главного рапсопроизводителя, но отнюдь не производителя вертолётных двигателей», – резюмировал Финько.

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