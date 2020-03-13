13.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Финансы, Экономика
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Побитая кризисом Россия спасает правительство Додона льготным кредитом




Решение о выделении Молдове кредита будет принято в правительстве России в ближайшие дни.

Об этом сегодня в эфире телеканала RTR Moldova заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно в марте провести закон о кредите из Российской Федерации, который будет подписан на следующей неделе. Сегодня было принято постановление правительства по переговорному процессу. А то некоторые радовались, что в России кризис и денег не будет», – сказал Додон.

Россия предоставит Молдове кредит в объеме 200 миллионов евро на 2020 год. Процентная ставка – 2%. Сроки – 11 лет. Льготный период – один год.

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