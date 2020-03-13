Побитая кризисом Россия спасает правительство Додона льготным кредитом
Решение о выделении Молдове кредита будет принято в правительстве России в ближайшие дни.
Об этом сегодня в эфире телеканала RTR Moldova заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Нам нужно в марте провести закон о кредите из Российской Федерации, который будет подписан на следующей неделе. Сегодня было принято постановление правительства по переговорному процессу. А то некоторые радовались, что в России кризис и денег не будет», – сказал Додон.
Россия предоставит Молдове кредит в объеме 200 миллионов евро на 2020 год. Процентная ставка – 2%. Сроки – 11 лет. Льготный период – один год.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.