Побитая кризисом Россия спасает правительство Додона льготным кредитом

13.03.2020, Москва, Елена Острякова

Решение о выделении Молдове кредита будет принято в правительстве России в ближайшие дни.

Об этом сегодня в эфире телеканала RTR Moldova заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно в марте провести закон о кредите из Российской Федерации, который будет подписан на следующей неделе. Сегодня было принято постановление правительства по переговорному процессу. А то некоторые радовались, что в России кризис и денег не будет», – сказал Додон.

Россия предоставит Молдове кредит в объеме 200 миллионов евро на 2020 год. Процентная ставка – 2%. Сроки – 11 лет. Льготный период – один год.