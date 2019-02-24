//exit;
24.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политические убийства, Украина
Просмотров:

Почему убийства на Майдане никогда не будут раскрыты

Истинная история убийств на Евромайдане никогда не будет раскрыта – в преступлениях замешаны представители как нынешней, так и прошлой власти.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил днепропетровский блогер Макс Бужанский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Никому не выгодно довести это (дело об убийствах на Майдане – прим. ред.) до конца. Людям, которые в результате Майдана пришли к власти, выгодно? Представьте себе, чисто теоретически: завтра генеральный прокурор Луценко выяснит, что Парубий виновен в расстрелах на Майдане. И что делать, ведь Парубий – второе лицо во власти?» – отметил он.

Бужанский добавил, что расследование преступлений на Майдане – это главная задача нынешней власти, которую она не выполнила.

«Представьте себе, что у кого-то есть бизнес-партнёр из бывшей власти. Сажать своего друга, рубить свой бизнес? Да никогда в жизни!

Это не нужно и не выгодно никому. Эта та моральная задача, которую, после победы на Майдане, власть должна была выполнить в первую очередь, и которую она не выполнила. Раз в полгода выходят Луценко и Горбатюк, один говорит: «Дело передано в суд», второй говорит: «Следствие не закончено», – резюмировал блогер.

Напомним, накануне экс-заместитель командира киевского «Беркута» Олег Янишевский рассказал, что в расстрелах людей в Киеве виноваты лидеры Майдана.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть