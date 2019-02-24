Почему убийства на Майдане никогда не будут раскрыты

24.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Истинная история убийств на Евромайдане никогда не будет раскрыта – в преступлениях замешаны представители как нынешней, так и прошлой власти.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил днепропетровский блогер Макс Бужанский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никому не выгодно довести это (дело об убийствах на Майдане – прим. ред.) до конца. Людям, которые в результате Майдана пришли к власти, выгодно? Представьте себе, чисто теоретически: завтра генеральный прокурор Луценко выяснит, что Парубий виновен в расстрелах на Майдане. И что делать, ведь Парубий – второе лицо во власти?» – отметил он.

Бужанский добавил, что расследование преступлений на Майдане – это главная задача нынешней власти, которую она не выполнила.

«Представьте себе, что у кого-то есть бизнес-партнёр из бывшей власти. Сажать своего друга, рубить свой бизнес? Да никогда в жизни!

Это не нужно и не выгодно никому. Эта та моральная задача, которую, после победы на Майдане, власть должна была выполнить в первую очередь, и которую она не выполнила. Раз в полгода выходят Луценко и Горбатюк, один говорит: «Дело передано в суд», второй говорит: «Следствие не закончено», – резюмировал блогер.

Напомним, накануне экс-заместитель командира киевского «Беркута» Олег Янишевский рассказал, что в расстрелах людей в Киеве виноваты лидеры Майдана.