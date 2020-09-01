Почему умер спорт, или накануне большой войны

01.09.2020, Москва, Платон Беседин

Шесть туров чемпионата России по футболу позади – самое время подводить итоги. Да и главные футбольные события сезона 2019/2020 вопреки коронам и пандемиям тоже случились. В общем, делаем выводы.

Главный итог российского футбола таков: у нас родилась надежда, робкая, болезненная, но надежда на то, что мы спустя время наконец-то получим адекватный чемпионат, где результаты будут определяться на поле, а не за его пределами – в кабинетах, пахнущих газом. Последние годы всё происходило иначе, а именно – чиновники использовали санкт-петербургский «Зенит» как игрушку в подобии компьютерного симулятора Football Manager. За народные деньги они покупали в жирный клуб игроков за неадекватные, сверхзавышенные суммы, а главное – весь судейский корпус работал на чемпионство питерцев.

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В первом же туре нового чемпионата случился казус. И устроил его VAR – система видеопросмотров спорных моментов. В поединке «Спартак» – «Сочи» арбитры Казарцев и Еськов начали настоящее смертельное шоу, убив московскую команду бешеным судейством. Причём, несколько решений свершилось таких, что их абсурдность, казалось, была очевидна всем.

А дальше случился скандал. Владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил, что его команда снимется с чемпионата, а многомиллионная армия болельщиков «Красно-белых» уже была готова устроить народные бунты. К тому же и судья Еськов не прошёл проверку на детекторе лжи – облажался, как и весь судейский корпус. И тогда начался откат в обратную – адекватную – сторону. Видимо, в руководстве – не футбольном, а высшем – быстро сообразили, что дело идёт к беде, а потому дали команду судить чемпионат более или менее адекватно.

Что ж, это, с одной стороны, приятно, когда из футбола уходит политика, а остаётся сугубо спорт. Да, убогий, да, неказистый, но спорт, где команды пытаются быть футбольными клубами, а не дочерними компаниями госкорпораций. С другой стороны, печально, что уровень этого действа ничтожен. И матч шестого тура, где играли две предположительно лучшие команды чемпионата – «Локомотив» и всё тот же «Зенит», тоску российского футбола лишний раз продемонстрировал. А ведь этим в прямом и переносном смыслах нулевым клубам очень скоро биться в европейских турнирах…

Впрочем, будут ли они? Что там нынче вообще с большим спортом, а? Тоска и пандемия. Неделю назад состоялся финал Лиги Чемпионов, где «Бавария» ожидаемо, хоть и не без проблем обыграла «ПСЖ». И всё это при пустых трибунах. Точно так же пустуют они и на матчах НХЛ, НБА. Да везде пустуют. Спорт без зрителей – это как вообще?

Казалось бы, невозможно. Но! Мы входим в новый век, погружаемся с головой в матрицу – и он грозит нам не только дистанционным образованием, дистанционной медициной, цифровой экономикой для бедных, но и смертью профессионального спорта, который долгое время оставался заменителем войны.

Да, заявление смелое, понимаю. Но вспомните хотя бы футбольный матч 1999 года между Россией и Украиной. Что это как ни побоище? А недавняя атака ВАДА на весь российский спорт и предательство, клевета Родченкова? Это разновидность войны, несомненно. Именно спорт позволял выплеснуть агрессию и давал площадку для самоутверждения – не только людям, но и государствам. Однако как поучаствовать в этой игре вновь, если её отменили? Ведь войны не бывает без зрителей.

Сто процентов, будущее за убожеством под названием «киберспорт». Однако не заменит людям настоящего сражения, искренних эмоций, которые идут из самого нутра, исходят из первобытных инстинктов. А потому – в том числе, потому, конечно – это лишь усилит безумие и агрессию людей, государств, народов. И быть войне.

Тем отраднее видеть зрителей на матчах российской премьер-лиги. Пока что. Как, например, в прекрасном Сталинграде, где местный клуб «Ротор» вернулся в большой футбол. В этом видится прощальный отблеск великой эпохи. Той, где было больше средств для самовыражения.

Цените этот момент. Пока ещё есть такая возможность.