Почерк Госдепа: сенатор проанализировал текст речи Дарьи Навальной в Европарламенте

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Текст речи Дарьи Навальной, произнесенной ею при вручении «Премии Сахарова», присужденной ее отцу, писался в Госдепартаменте США.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил председатель комиссии по защите государственного суверенитета Совета Федерации Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я анализировал текст, который был произнесен при получении так называемой награды. Текст был произнесен на американском английском. По стилистике он напоминает разработку бюро по разведке и анализу Госдепа США. Подбор материалов. Полировали по-видимому специалисты по лексике соответствующие. Это было изготовлено не под российского, а под европейского слушателя», – сказал Климов.

Он полагает, что запуская подобные речи, США реализовывают план по раскалыванию европейского сообщества и втягиванию ЕС в конфликт с РФ.

«Это очевидная пиар-заготовка, один из пунктов медиаплана, что печально. Печально то, что статистами для реализации этого медиаплана выступили председатель Европарламента, руководители Еврокомиссии, вроде бы уважаемые люди из числа депутатов и других деятелей стран ЕС. Текст предельно простой: по отношению к России приемлемо все кроме, пожалуй, ядерной войны», – заключил Климов.