Почерк Госдепа: сенатор проанализировал текст речи Дарьи Навальной в Европарламенте

16.12.2021  20:04 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, США, Сюжет дня


Текст речи Дарьи Навальной, произнесенной ею при вручении «Премии Сахарова», присужденной ее отцу, писался в Госдепартаменте США.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил председатель комиссии по защите государственного суверенитета Совета Федерации Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Текст речи Дарьи Навальной, произнесенной ею при вручении «Премии Сахарова», присужденной ее отцу, писался...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Я анализировал текст, который был произнесен при получении так называемой награды. Текст был произнесен на американском английском. По стилистике он напоминает разработку бюро по разведке и анализу Госдепа США. Подбор материалов. Полировали по-видимому специалисты по лексике соответствующие. Это было изготовлено не под российского, а под европейского слушателя», – сказал Климов.

Он полагает, что запуская подобные речи, США реализовывают план по раскалыванию европейского сообщества и втягиванию ЕС в конфликт с РФ.

«Это очевидная пиар-заготовка, один из пунктов медиаплана, что печально. Печально то, что статистами для реализации этого медиаплана выступили председатель Европарламента, руководители Еврокомиссии, вроде бы уважаемые люди из числа депутатов и других деятелей стран ЕС. Текст предельно простой: по отношению к России приемлемо все кроме, пожалуй, ядерной войны», – заключил Климов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть