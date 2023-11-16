Почти двести отпетых террористов проникли в США и растворились среди мигрантов – скандал в Конгрессе

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За время правления президента США Джо Байдена в Штатах значительно увеличился уровень террористической угрозы. Если в 2017-м году американскую границу пересекли два потенциально опасных человека, то в этом году их количество увеличилось до 172.

Об этом на слушаниях в Комитете внутренней безопасности Палаты представителей США заявил председатель подкомитета по борьбе с терроризмом национальной безопасности, правоохранительных органов и разведки Август Пфлюгер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пфлюгера, эта угроза еще больше увеличится в связи с конфликтом Израиля и ХАМАС.

«Реальность такова, что угроза терроризма будет повышена в течение всего 2023 года. Но продолжающаяся война на Ближнем Востоке подняла угрозу нападения на американцев в Соединенных Штатах на совершенно другой уровень. Вы согласны с этим утверждением?», – обратился он к министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

«Абсолютно верно», – ответил Майоркас.

«Если кто-то внесен в список иностранцев с особым интересом. Кстати, это (показатель) эпохи Трампа, а это – эпохи Майоркуса-Байдена. Если кто-то внесен в список, является ли он вызывающим беспокойство человеком, который может принести вред Соединенным Штатам?», – продолжил конгрессмен.

«Попадание в список наблюдения означает, что он соответствует стандарту, вызывающему беспокойство», – добавил министр.

«Вы разыскиваете этих людей?», – уточнил Пфлюгер.

«Да», – сухо ответил Майоркас.

«Есть ли люди, которые указаны в этих списках… Есть ли люди, которых вы все еще ищете, где они находятся в Соединенных Штатах? Список известных задержанных или подозреваемых в терроризме совпадает со списком наблюдения за террористами? Вы все еще ищете людей в Соединенных Штатах, которые, как нам известно, соответствуют списку наблюдения за террористами?», – продолжил засыпать главу американского МВД конгрессмен.

Ответа на это у растерянного министра не нашлось:

«Я не уверен, что смогу ответить на этот вопрос здесь, потому что он постоянно меняется».