Под лозунгом «Геть от Москвы» Порошенко впрягает Украину в кабалу

05.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Вопреки украинской государственной пропаганде, создаваемая новая церковная структура будет не «самостийной», а станет полностью зависимой от Константинопольского патриарха с такими ограничениями в правах, которых никогда не имела УПЦ Московского патриархата.

Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Сергей Белашко, ссылаясь на данные источников о тексте томоса, который должен быть оглашен после так называемого объединительного собора», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Петр Порошенко сегодня в своем блоге сообщил, что датой проведения собора назначено 15 декабря.

«Объединительный Собор, который должен провозгласить создание автокефальной Поместной Православной Церкви в Украине, утвердит ее устав и выберет предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии… Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей сообщил мне, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии», – заявил Порошенко.

«Собственного Патриарха на Украине не будет. Духовно окормлять украинцев (в том числе украинскую диаспору) будет Константинопольский Патриарх. Он же будет иметь право отменить любое решение церковного суда ПЦвУ. В Стамбуле же будут канонизировать святых и выдавать миро, значит, контролировать все священнодействия. Таким образом, по замыслам Фанара, в административном плане Православная Церковь в Украине либо будет представлять собой нечто похожее на Элладскую Церковь или Православную Церковь Чешских земель и Словакии, либо дело ограничится экзархатом, как в Финляндии или Эстонии.

Естественно, такая «византийщина» категорически не устраивает тех, кто затевал игры в автокефалию. Главные действующие лица пока делают хорошую мину при плохой игре, но обслуживающие их «литераторы» уже не скрывают разочарования», – пишет Белашко.

По его информации, «объединительный Собор» может быть сорван, так как пока что большинство священников Московского Патриархата проявляют стойкость и намерены игнорировать мероприятие.

«Условием получения томоса является принятие в «объединительном соборе» определённого количества иерархов Украинской Православной Церкви, то бишь «московских попов». По информации с Банковой, программа-минимум – 30 архиереев, другие источники утверждают, что в Стамбуле рассчитывают на 60 – две трети от иерархов УПЦ. Пока же открыто заявил об участии в президентском проекте только викариальный епископ Александр Драбинко. В пользу автокефалии публично высказываются также митрополит Винницкий Симеон и митрополит Черкасский Софроний. В самой же УПЦ количество потенциальных ренегатов оценивают в 7-8. В любом случае, этого критически мало, а заочное участие архиереев «по доверенности» Фанар принимать не готов», – добавляет политолог.

С этим и может быть связано беспрецедентное давление, которое испытывают иерархи УПЦ в последнее время с проведением обысков, отъемом храмов и права пользования крупнейшими православными святынями. Во всей этой ситуации истинно свободной выглядит не создаваемая Стамбулом церковь, а каноническая УПЦ.

«Имея возможность сопоставить разработанный на Фанаре документ с другими, сложно не увидеть, что даже сегодняшний устав Московского Патриархата в Украине обеспечивает больше самостоятельности, чем подобная «автокефалия», – резюмирует Белашко.