Под обстрелом погиб защитник ЛНР. Ответ поразил троих ВСУшников

14.01.2022  15:37 (Мск), Луганск,
Сергей Вредников.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Под миномётным огнём со стороны ВСУ погиб боец Народной милиции ЛНР.

Об этом сообщает телеграм-канал Представительства ЛНР в СЦКК и переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Под миномётным огнём со стороны ВСУ погиб боец Народной милиции ЛНР. Об этом сообщает...

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«В 13:05 с направления населенного пункта Новотошковское вооруженные формирования Украины открыли огонь из 82-мм минометов, выпустив четыре мины в направлении населенного пункта Донецкий, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР», – говорится в сообщении.

В то же время, по информации луганский военный эксперт, бывший официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко сообщает, что защитники Донбасса открыли ответный огонь, в результате чего противник понёс серьёзные потери.

«По сообщению НМ ЛНР в результате ответного огня уничтожен один украинский боевик и двое получили ранения», – написал Марочко в своём телеграм-канале.

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