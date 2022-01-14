Под обстрелом погиб защитник ЛНР. Ответ поразил троих ВСУшников

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Новости Украины

Под миномётным огнём со стороны ВСУ погиб боец Народной милиции ЛНР.

Об этом сообщает телеграм-канал Представительства ЛНР в СЦКК и переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 13:05 с направления населенного пункта Новотошковское вооруженные формирования Украины открыли огонь из 82-мм минометов, выпустив четыре мины в направлении населенного пункта Донецкий, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР», – говорится в сообщении.

В то же время, по информации луганский военный эксперт, бывший официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко сообщает, что защитники Донбасса открыли ответный огонь, в результате чего противник понёс серьёзные потери.

«По сообщению НМ ЛНР в результате ответного огня уничтожен один украинский боевик и двое получили ранения», – написал Марочко в своём телеграм-канале.