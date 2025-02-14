Под Покровском развернулось генеральное сражение этой войны, – Стариков
Покровск является направлением главного удара российской армии на Донбассе. Здесь уже разворачивается генеральное сражение, от которого зависит исход конфликта на Украине.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Российская Федерация свой план по направлению главного удара на Покровском направлении не изменила, наращивает усилия и делает все возможное, чтобы взять город Покровск, который имеет стратегическое значение. В случае его потери украинской стороной, это приведет к тому, что мы потеряем весь южный Донбасс. То есть, с точки зрения военного искусства и военной науки, мы его потеряем, удерживать его не сможем. И после этого нарастет очень большая угроза с южного фланга на Славянско-Краматорскую агломерацию, которая является третьим стратегическим оборонительным эшелоном…
Судьба российско-украинской войны решается на направлении главного удара, то есть, в Покровске… Это называется генеральное сражение. Возле Покровска уже ведется генеральное сражение, настоящее такое, со встречными боями, с активной обороной, мобильное наступление», – заявил Стариков.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: