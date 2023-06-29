Под предлогом защиты от войны хунта переправляет на Запад уникальные святыни Православия

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Не так давно украинские верующие узнали, что камарилья Зеленского переправила на Запад, в парижский музей Лувр, 16 уникальнейших православных икон. Это были византийские иконы, ранее принадлежавшие канонической Русской Церкви.

Большинство сервильных СМИ подсуетились подать новость в подобном ракурсе.

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«Из музея Ханенко под обстрелом эвакуировали 16 византийских икон» – Deutsche Welle. «Уникальные иконы из Украины уехали в Лувр: Франция обещает их показать всему миру» – KP.ua. «Из Украины под обстрелом тайно вывезли 16 византийских икон в Лувр» – Фокус.ua.

То бишь – мозгуйте и принимайте так, как вам вдалбливают в мозги. Мол, это было сделано вынужденно, прямо-таки под бомбежкой, а мы (зеленковская свора) – такие распрекрасные ценители искусства, постарались их спасти и передать под надежную опеку.

Как видим, лишь один из перечисленных ресурсов – Фокус – отметил, что в Лувр ТАЙНО вывезли 16 икон. Он некогда вызывал доверие критикой властей, а теперь, ввиду тотального преследования инакомыслия, видимо, решивший прогибаться, но хоть чуток сбалтывать правды (возможно, надеясь, что после победы России ему зачтется данный «подвиг»).

Точная дата обстрела и вывоза не указывается. То бишь вся эта словесная трахамудрия поется со слов главы минкульта Ткаченко и других сатанистов, удумавших устроить спекуляцию на уникальных православных святынях.

В изложении минкультовцев и аффилированных с ними журналюг эти святыни именуются всего лишь «древними артефактами», что в очередной раз подчеркивает коммерческую заинтересованность плутов, получивших к ним доступ.

Музеи купцов-меценатов Терещенко и Ханенко (русского и западного искусства) находятся рядом. Два особняка, примыкающие друг к другу, два похожих крыльца. Как их владельцы примыкали семейно – они были в родстве.

В терещенковском, кроме шедевров великих русских мастеров живописи – Шишкина, Айвазовского, Ге, Репина, Верещагина, Врубеля, Левитана и других – в отдельном зале были собраны старинные иконы. В том числе – самая первая русская икона, изображающая благоверных князей Бориса и Глеба.

Она была похищена немецкими фашистами из Новгорода во время Великой Отечественной войны. Затем возвращена советскими войсками и передана в этот музей. Ни ее судьба, ни судьба других святынь и произведений искусства из обеих галерей ныне неизвестны.

Есть большое подозрение, что украинские нацисты по примеру своих гитлеровских кумиров давно уже вывезли коллекции на Запад. Как то произошло с золотом скифов при Яценюке. И ожидать их возвращения на родину не приходится. Тайный вывоз ханенковской коллекции икон – византийской – и появление ее в Лувре сии подозрения укрепляет.

Вот как смотрят на ситуацию наши давние респонденты – православные русские киевляне, бывшие преподаватели русского языка и литературы Иннокентий и Эльвира.

Иннокентий:

«Несомненно, это государственный грабеж народного достояния. Весь покров тайны, придумки на то, что ценности были вывезены под обстрелами – явно чудовищная ложь! Мы с женой узнали об этом не так давно. Решили сходить в оба музея, давно не бывали. Приходим – а они закрыты. Служители нам объяснили, что до конца войны, дескать, не откроются. Единственная экспозиция, которая проводилась в Русском (сейчас он называется Киевская галерея), – перформанс какого-то современного марателя холстов с характерной фамилией Блудов. В отдельном помещении. Но он нам и за ломаный грош не нужен! Что же касается постоянной экспозиции, то нам никто не ответил, где она и что с ней. Как и с ханенковской. А ведь это величайшие сокровища! Которые кто-то внаглую – думаю, Ткаченко по согласованию с Зеленским – просто тупо прикарманил!»

Эльвира:

«Я добавлю еще, что иконы – это ведь ценности, в первую очередь, церковные! Их нужно было вернуть Украинской православной церкви Московского патриархата обязательно! То, что их вывезли в Лувр – это беспредельный цинизм. Ведь святые образа VI-VII веков, о которых идет речь, – это бесценные образцы раннехристианской иконной живописи. Они выполнены в античной технике «энкаустика» (когда рисунок наносился на деревянную доску расплавленными восковыми красками)».

Но, еще раз повторюсь, главное– это ЦЕРКОВНЫЕ святыни! Четыре из них в XIX веке епископ Порфирий Успенский, викарий Киевской епархии, получил в подарок в одном из самых древних православных монастырей – Святой Екатерины, который находится в Египте на Синае. Епископ отдал их Киевской духовной академии, а оттуда они перешли в коллекцию Ханенко.

Эксперты считают, что это древнейшие сохранившиеся христианские образа. В мире существует, кроме них, еще 8 икон столь почтенного возраста. Они не покидали свято-екатерининский монастырь никогда.

Самой древней из них считается образ «Иоанн Предтеча». В нем очень ощущается влияние античной живописи. Происхождение иконы «Богоматерь с младенцем», написанное на лиственнице, исследователи так и не установили достоверно: это либо Константинополь, либо Египет, либо Александрия. Были в коллекции и редкие парные изображения – святого Сергия и святого Вакха, кроме того мученика и мученицы святых Платона и Гликерии (сделаны на липовой доске).

Еще одна уникальная икона, относящаяся к XIII-XIV векам – мозаика, где изображен Святитель Николай, архиепископ Мирликийский, в золотарном обрамлении (оправе из золоченого серебра)…

Укравший их – точнее, принявший краденое – Лувр, конечно, обставил свое барыжничество высокопарными словесами. Мол, выставка получила название «У истоков священного образа», и она станет прообразом открытия в 2027 году целого музейного отдела – «Искусство Византии и христианство на Востоке».

По словам директрисы музея Лоранс де Кар в комментарии агентству France Press, с самого начала войны музеи Франции «были готовы поддержать украинских коллег».

«Осенью 2022 года, столкнувшись с накалом конфликта, мы решили осуществить это спасение [артефактов], – поведала сия мадам. – Это не так много в море печали и запустения, но это символично. Лувр очень обеспокоен риском кражи, и полагает, что эти произведения искусства и реликвии, останься они в Украине, могли бы просто исчезнуть».

Эльвира:

«Точнее будет назвать эту выставку: «Искусство красть чужое достояние»! Под ширмой из лицемерия и крокодиловых слез. Никогда не поверим, что это было сделано для его спасения. Что не нашлось в Киеве запасников, где можно было их сохранить, даже если принять на веру эту типа заботу о ценностях во время войны. А вообще их нужно было передать УПЦ, в Лавру! Столетиями в ней и в других монастырях и храмах благополучно содержатся уникальные иконы, люди молятся перед ними, поклоняются им. И эта защита лучше всяких ткаченковских минкультов! Потому что никто лучше монахов и людей верующих их сохранность и защиту не обеспечит!»

Иннокентий и Эльвира, как и многие другие прихожане канонической Церкви, уверены: иконы (как и произведения живописи) были похищены с целью наживы. К сожалению, в этой махинации участвовало и ЮНЕСКО. Теперь, согласно сообщению Службы внешней разведки России, подобному глумлению Зе-свора хочет подвергнуть и мощи великих святых киево-печерских чудотворцев.

Глава СВР Сергей Нарышкин заявил о договорённости между ЮНЕСКО и киевскими властями о вывозе в музеи Евросоюза мощей святых, которые хранятся в Лавре.

По имеющимся данным, великие святыни, под предлогом спасения от российских ударов, планируется передать в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана. Ни одной православной страны в списке нет. В настоящее время, утверждает глава СВР, уже проведена опись церковного имущества и выделены определенные средства для перевозки ценного груза в Европу. И даже подготовлен специальный транспорт, в том числе, и рефрижераторные установки.

Вот как отозвался по этому поводу известный проповедник, протоиерей Владимир Вигилянский в интервью «Российской газете»:

«Участие Европы в разграблении Киево-Печерской Лавры задает совершенно умопомрачительный прецедент… Новость о том, что из Киево-Печерской Лавры могут быть вывезены мощи православных святых, конечно, взорвала общественное мнение.

Вроде бы уже все понятно с министерством культуры Украины и его ненавистью к православной церкви. Всем видно, как оно отнимает храмы, выселяет монахов из монастырей, а теперь еще вот и намерено отбирать у церкви ценности и святыни. Верующие обычно называют это сатанизмом, потому что с Церковью все-таки всегда борется сатана. Но когда упоминаются Ватикан, ЮНЕСКО – это уму непостижимо. Россия вообще-то член ЮНЕСКО, и, я думаю, без нашего участия и решение такое не должно быть возможным… Церковную политику нынешнего киевского режима многие сравнивают с большевизмом, с тем, что в свое время делали большевистские комиссары. Мне такие параллели не кажутся слишком смелыми, все же наглядно: священнослужителей сажают в тюрьму, обменивают как военнопленных, пытают. Это, конечно, абсолютно большевистский подход. К власти на Украине пришли такого духа люди, творящие все то, что мы испытали во времена большевиков, уничтожавших православную церковь»…

А тем временем глава минкульта Украины Ткаченко гнет свое:

«Не дожидаясь решения суда и принятия закона, запрещающего работу в Украине религиозных организаций с центрами управления в Москве, мы начали работу, чтобы Лавра начала возвращать для себя украинскую идентичность».

То бишь даже не стесняется признаваться в полном беззаконии…