Под прикрытием угрозы «Вагнера» Польша хочет оттяпать Восточные Кресы – эксперт

Анатолий Лапин .  
26.07.2023 18:41
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Россия, Спецоперация, Украина


Суета польских войск возле границы с Белоруссией под предлогом якобы угрозы со стороны ЧВК «Вагнер» нужна Польше для того, чтобы прикрыть планы захвата части территории Украины.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Суета польских войск возле границы с Белоруссией под предлогом якобы угрозы со стороны ЧВК...

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По мнению Сивкова, «Вагнер» сейчас не пойдет в наступление на Польшу, потому что Россия не готова к войне с НАТО, как и НАТО – к войне с Россией.

«Если «Вагнер» пойдет куда-то в Польшу, то он, в первую очередь, пойдет в составе объединенной российско-белорусской группировки, потому что Белоруссия тоже одна не станет ничего делать. Но для того, чтобы это произошло, должно быть принято решение политическим руководством России и Белоруссии, Союзного государства – о начале войны с НАТО, ни много, ни мало.

Понятно совершенно, что нам абсолютно это не надо, мы сейчас не готовы к ведению войны с НАТО в полном объеме, кроме как ядерной. И НАТО не хочет этой войны, потому что оно отчетливо понимает, что война будет ядерная. Поэтому ничего этого не будет. Это пустые страхи, которые применяются политическим руководством Польши для того, чтобы оправдать наращивание своих вооруженных сил в готовности к тому, чтобы оттяпать от Украины Восточные Кресы, вот, собственно, и все», – считает Сивков.

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