«Под жёсткий контроль»: Госдума прижала иноагентов к ногтю

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Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

По законопроекту, включить в реестр, который ведет Минюст, могут лиц, которые получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием и при этом занимаются политической деятельностью либо целенаправленно собирают сведения в области военно-технической деятельности России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На иностранных агентов хотят наложить дополнительные ограничения. Человек, признанный иностранным агентом, не сможет поступить на государственную гражданскую службу, стать членом избирательной комиссии или комиссии референдума. Иноагент будет не вправе заниматься продвижением кандидатов на выборах, организовывать публичные мероприятия и финансировать их.

Такой статус не позволит вести преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении детей, устраивать публичные мероприятия а также производить для них информационную продукцию. Кроме того, будет закрыта возможность получения государственной финансовой поддержки и применения упрощенной системы налогообложения. Статус может стать основанием для отказа в допуске к гостайне.

«Сегодня страны НАТО, особенно англосаксонские, своей разведывательной деятельностью в отношении РФ основной упор делают не на общепринятых агентов, которые добывают какие-то военные тайны, а пытаются развалить нашу страну изнутри путем организации и финансирования пятой колонны. Огромное количество наших журналистов, политологов, управленцев, депутатов всех уровней прошло специальную подготовку на территории Великобритании. Я уже заявлял, какие задачи там перед ними ставят и какие бумаги они подписывают», – сказал представлявший законопроект первый зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Он подчеркнул, что российский законопроект гораздо либеральней аналогичного закона в Великобритании. Депутат считает, что Запад может оказывать влияние на российских чиновников через их родственников, обучающихся или работающих за границей.

«Эти лица вряд ли попадают под категорию иностранных агентов, если они не будут соответствовать другим критериям (занимаются политической деятельностью, сбором информации в отношении вооруженных сил, распространением информации). Если госчиновник этим занимается, то нахождение его родственников за границей является одной из форм влияния на этого чиновника», – сказал Луговой.

По его словам, даже дальним родственникам российских чиновников при получении визы предлагают заполнить особые анкеты, которые отличаются от обычных.

«Я думаю, это одна из форм подготовки приема такого гражданина даже в дружественном государстве. Спецслужбы НАТО ведут работу через страны, формально к ним не относящиеся. Это арабские государства и Турция», – сказал Луговой.

Законопроект поддержал представитель «Единой России» Адальби Шхагошев.

«Все эти годы мы надеялись, что Запад делал это потому, что мы ему позволяли, и рассчитывали на нормальное взаимодействие с этими странами. За последние три месяца мы четко увидели, что нет никакого взаимодействия. У них цель одна единственная – это люди, которые занимаются за деньги внутренними делами РФ. Естественно, с этого времени под жесточайшим контролем будут все такие организации. Комиссия по внешнему вмешательству этим занималась. Там сотни, а может, и тысячи материалов. Каждую из этих организаций мы умоляли выстроить диалог. Не хотели, не шли», – сказал Шхагошев.

Представитель «Справедливой России» Дмитрий Гусев считает, что санкции к иноагентам должны стать еще жестче.

«Они не должны получать деньги от государства в виде зарплат в организациях с государственным участием и в виде различных грантов. Потому что некоторые телеведущие на госканалах… Либо трусы, либо крестик. Либо в госкомпании работаете, но тогда не критикуете дающую руку. Либо критикуйте, но тогда не берите деньги», – сказал Гусев.

Против законопроекта выступили фракции партий «Новые люди» и КПРФ. Депутат Ксения Горячева беспокоится о людях, получивших образование или ученую степень за границей. А коммунист Юрий Синельщиков опасается, что теперь его товарищей будут устранять из политики при помощи нового закона.

«Таким образом, теперь нет необходимости организовывать спецоперации по выявлению зарубежных счетов, как это было с Грудининым. Либо проводить громоздкую спецоперацию «охота на лося», как было с Рашкиным. Достаточно на счет такого политика перечислить незаметную для него денежную сумму, которую затем обнаружит Минюст и политик уже не политик», – провоцировал Синельщиков.

Луговой ответил критикам законопроекта.

«Когда речь идет о предательстве Родины, то в словах «тотальный государственный контроль» я слышу исключительно позитивные нотки. Попытки раскритиковать законопроект считаю неконструктивными в нынешних политических условиях, а иначе – обыкновенным предательством», – подчеркнул он.