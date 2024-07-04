«Подарите нам сразу и гробы»: Запад готовит молдаван к войне с Россией

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США и Евросоюз, вместо того чтобы помогать молдавской экономике, сельскому хозяйству, здравоохранению, накачивают Молдову оружием и готовят её к участи стать пушечным мясом.

Об этом в программе «Честно говоря» на телеканале «Общественная служба новостей» рассказал депутат парламента Республики Молдова от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, доктор политологии Богдан Цырдя.

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Ведущий Александр Дудчак спросил у гостя передачи, нет ли у него ощущения того, что Молдову будут подталкивать к участию в войне против России.

По словам Богдана Цырди, это ощущение есть у всех лидеров оппозиции. Все, начиная с экс-президентов Владимира Воронина и Игоря Додона, и заканчивая экс-премьер-министром Ионом Кику, бывшим башканом Гагаузии Ириной Влах и действующим мэром Кишинёва Ионом Чебаном, – говорят о том, что Майя Санду втягивает Молдову в войну, что она целенаправленно милитаризирует страну.

«С 2020 по 2024 годы военный бюджет Молдовы вырос в 5 раз – с 400 миллионов до 2 миллиардов леев, несмотря на то, что Молдова – нейтральная страна, самая нищая в Европе. При этом модернизируют военную базу в Бульбоаке, строят новую базу в Бачое, модернизируют аэродром в Маркулештах. Закрыли 5 университетов, 20 школ, 17 научно-исследовательских институтов, зато открывается военный колледж – в нейтральной стране. За последний год они провели 17 совместных военных учений с блоком НАТО. Постоянно идут вызовы военнообязанных и резервистов в военные центры. Вопрос – для чего?», – говорит молдавский парламентарий.

По его словам, Запад накачивает Молдову оружием только с одной целью – подготовки страны к войне.

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«Вот, недавно в Молдову приезжал госсекретарь США Блинкен. Подарил 135 миллионов долларов для «противодействия российской дезинформации». Потом пожаловал «многоуважаемый» господин Борис Писториус, министр обороны ФРГ. Думаете, он подарил нам комбайны или станки для фабрик? Нет. Он подарил 14 БТР «Пиранья», а затем подарил ещё 19. Европейский Союз пару недель назад подарил нам кровати. Какие, вы бы думали? Военные! А сейчас на днях подарили нам военные машины скорой помощи. Я у себя в телеграм-канале написал: «Ребята, не хотите уже сразу и гробы нам подогнать?». Зачем все эти намёки и кроссворды? Страны ЕС подарили нам 135 миллионов евро для военных целей: на беспилотники, приборы ночного видения, лэптопы и т.д. Вопрос только в одном: а зачем?», – заключает Богдан Цырдя.