Поддержка Украины в Израиле резко упала – дипломат-востоковед

Владимир Гладков .  
03.04.2023 19:54
  (Мск) , Москва
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Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


США заставляют израильских политиков посещать Украину, где им приходится унижаться, следуя на обязательные экскурсии в Бабий Яр через проспекты Бандеры и других палачей еврейского народа.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований Института международных исследований, профессор кафедры востоковедения МГИМО МИД России Александр Крылов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США заставляют израильских политиков посещать Украину, где им приходится унижаться, следуя на обязательные экскурсии...

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«Что касается Украины, здесь очень много камней преткновения у Израиля, и главным камнем преткновения, конечно, является история. Я, например, не знаю, некоторые израильские политики посещали Украину, видимо, из-за того, что США выкручивали руки. Я не знаю, что чувствуют израильские политики – в обязательный маршрут гостей Киева входит посещение Бабьего Яра. Но что чувствуют израильские политики, когда они едут к Бабьему Яру через проспекты и улицы, названные в честь Бандеры или прочих каких-то лидеров УПА, «Нахтигаля» и прочих украинских националистических организаций, которые несут ответственность за смерть десятков тысяч евреев», – отметил он.

«Но историческая память по-прежнему в Израиле существует. И если в начале спецоперации где-то около 80% израильского населения поддерживали эту операцию (оговорка, видимо, Украину – ред.), то в настоящее время, я просматривал израильскую прессу, не более 50% израильтян поддерживает украинский режим в этих событиях вокруг Украины», – заявил Крылов.

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