«Подохла крымнашистская мразь» – меджлисовец Муждабаев в восторге от смерти режиссёра «Ассы»

17.12.2021  20:19 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Культура, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Советский и российский режиссёр Сергей Соловьёв, скончавшийся 13 декабря в Москве от порока сердца, является «оккупантом» Украины и пособником президента РФ Владимира Путина.

Об этом в своем видеоблоге заявил беглый российский либеральный пропагандист и русофоб Айдер Муждабаев, примкнувший на Украине к меджлисовским экстремистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Советский и российский режиссёр Сергей Соловьёв, скончавшийся 13 декабря в Москве от порока сердца,...

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«Он встречался с крымским гауляйтером Аксёновым, был в Крыму, снимал там своё последнее кино. Получил личное приглашение от Аксёнова – гауляйтера крымского гетто для крымских татар – и обсуждал с ним возможность какого-то фестиваля. Идея ему показалось классной, но что-то не срослось – может, приболел, может, денег мало пообещали.

А гуглится это всё вообще легко – и про крымнашизм, и про его равнодушие к Украине, и про его молчаливую и не молчаливую поддержку оккупации», – сказал он.

Муждабаев подчеркнул, что о смертях таких людей, как Сергей Соловьёв, жалеть не стоит, потому что он не являлся русофобом.

«И я написал комментарий, про то, что он крымнашист, и в общем подохла очередная украинофобская, крымнашистская мразь. Я считаю людей, которые способствуют чужим смертям, разлукам, переломанным судьбам, мразями.

Это мрази – крымнашистские, украинофобские мрази. Ксенофобы, расисты, пособники Путина, оккупанты, людоеды и убийцы. Пособники убийц – это тоже убийцы», – резюмировал радикал.

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