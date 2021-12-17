«Подохла крымнашистская мразь» – меджлисовец Муждабаев в восторге от смерти режиссёра «Ассы»

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Новости Украины

Советский и российский режиссёр Сергей Соловьёв, скончавшийся 13 декабря в Москве от порока сердца, является «оккупантом» Украины и пособником президента РФ Владимира Путина.

Об этом в своем видеоблоге заявил беглый российский либеральный пропагандист и русофоб Айдер Муждабаев, примкнувший на Украине к меджлисовским экстремистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он встречался с крымским гауляйтером Аксёновым, был в Крыму, снимал там своё последнее кино. Получил личное приглашение от Аксёнова – гауляйтера крымского гетто для крымских татар – и обсуждал с ним возможность какого-то фестиваля. Идея ему показалось классной, но что-то не срослось – может, приболел, может, денег мало пообещали. А гуглится это всё вообще легко – и про крымнашизм, и про его равнодушие к Украине, и про его молчаливую и не молчаливую поддержку оккупации», – сказал он.

Муждабаев подчеркнул, что о смертях таких людей, как Сергей Соловьёв, жалеть не стоит, потому что он не являлся русофобом.

«И я написал комментарий, про то, что он крымнашист, и в общем подохла очередная украинофобская, крымнашистская мразь. Я считаю людей, которые способствуют чужим смертям, разлукам, переломанным судьбам, мразями. Это мрази – крымнашистские, украинофобские мрази. Ксенофобы, расисты, пособники Путина, оккупанты, людоеды и убийцы. Пособники убийц – это тоже убийцы», – резюмировал радикал.