Подоляк потирает руки: «За истребителями будут штурмовики»

Вадим Москаленко.  
27.02.2023 18:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


На данный момент уже есть согласие на передачу Украине западных ракет большой дальности, а переговоры по снабжению авиацией не только успешно идут, но и переходят к новым перспективам.

Об этом в интервью DW заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На данный момент уже есть согласие на передачу Украине западных ракет большой дальности, а...

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«Принципиально согласие по ракетам есть, по истребителям сейчас именно активная фаза переговоров, и мы получаем принципиальное согласие не только по истребителям. Истребители – это инструмент для закрытия неба, перехвата баллистики, которую Россия сегодня использует в большем объёме, и для перехвата гиперзвука, тех же «Кинжалов».

Для этого нужны F-16 с компонентом перехвата. А для того, чтобы эффективно убивать, уничтожать российские ресурсы на востоке и юге Украины, нужны штурмовики. Это другая задача. Но я думаю, что принципиальное согласие поступит как можно скорее», – выразил уверенность Подоляк.

Он подчеркнул, что любой компромисс с Москвой покажет несостоятельность всей западной модели.

«Потому что наши партнёры всё же медленно, но понимают, что если мы сказали, что эта война закончится поражением России, то, вероятно, надо этого добиться. Иначе, если эта война закончится каким-то компромиссом за счёт Украины, это будет означать, что демократия – слабая система, и глобальный мир должен обратить больше пристального внимания на авторитарные системы, которые позволяют себе приходить куда угодно, убивать, уничтожать и не нести за это ответственность», – вещал Зе-советник.

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