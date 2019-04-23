Подопечную Климкина поразила смена тона России на переговорах по морякам ВМСУ

23.04.2019, Киев, Михаил Рябов

Российская делегация сменила тональность на переговорах по судьбе экипажей ВМС Украины, участвовавших в провокации с попыткой прорыва границы РФ возле Керченского пролива.

Об этом сообщает замглавы МИД Украины Лана Зеркаль, комментируя итоги сегодняшнего «обмена мнениями», который состоялся в Гааге накануне слушаний в Международном трибунале по морскому праву. Их проведение, как ожидается, состоится 6-7 мая в Гамбурге.

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«Поразило кардинальное изменение тона разговора – переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованной речи, присущей дипломатии. Неизвестно, это смена российской тактики или простое желание затянуть процесс консультаций», – изумляется украинская чиновница.

Зеркаль не стала выдвигать версию, что изменение тональности может быть связано со сменой власти на Украине – новый президент Владимир Зеленский как отвечающий за внешнюю политику должен сформировать свой состав МИДа, где, очевидно, ни Зеркаль, ни ее шефа Павла Климкина может не оказаться.

Зеленский, как известно, заявлял, что считает освобождение экипажей ВМСУ одной из приоритетных задач.

Сама Зеркаль заявляет, что Киев по-прежнему требует от РФ признать, якобы, незаконное задержание нарушителей границы еще до начала рассмотрения дела в трибунале.

«Россия имеет возможность добровольно освободить украинских моряков и военные корабли и устранить нарушения международного права», – заявила чиновница.