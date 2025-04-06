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Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский создал разногласия с Белым домом «размером с Большой каньон» и сорвал то, «что должно было быть самым простым делом в мире», то есть ресурсную сделку.

Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он был артистом, водевильным артистом, обычным человеком, брошенным обстоятельствами в сложное время, и поднялся на высоту героизма. Я думаю, что он застрял и находится под огромным давлением. Некоторые правительственные чиновники вокруг него очень хороши, но его советники неидеальны», – рассуждал Бессент.

Он фактически обвинил украинских чиновников в клептократии, но заверил, что его простят, если Киев заключит сделку. Тогда «эти деньги могут оказаться мелочью».

«Это подлинное экономическое партнерство: мы вкладываем кредиты зарубежных банков и американские ноу-хау и не зарабатываем, если не зарабатывают они. Это не нравится людям, которые тянут руку в кассу, потому что мы регулируем поток денег. Я надеюсь, это был сбой, а не особенность системы, он уже исправлен», – уверен Бессент.

Он сообщил, что в начале следующей недели в Вашингтон прилетит «украинская техническая команда».