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В марте 2018 года российские власти приняли решение о прекращении деятельности мутной, якобы культурно-просветительской, организации «Британский совет» (British Council) в нашей стране. Одной из причин его изгнания указывалось непосредственная причатность британской разведки SIS/MI6 к её работе в России.

Как только все офисы «Британского совета» в 15 российских городах были прихлопнуты, начало всплывать всё больше и больше информации, подтверждающей, что, под крышей организации свила своё кубло британская разведка, подготовившая немало агентов влияния в России.

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Собственно, само появление «Британского совета» в России – повод для проведения специального расследования, поскольку из официальных лиц никто и никогда не выдавал разрешения на работу этой организации в нашей стране, тем не менее, долгое время работала и, не очень скрываясь, вела подрывную деятельность.

Подчеркнём: деятельность «Британского совета» в России с самого начала являлась инициативой британского МИД и не была санкционирована властями РФ.

При том, что власти Великобритании отказались дать добро на открытие в Лондоне Российского центра науки и культуры, чьи функции соответствуют официально заявленным функциям «Британского совета».

По словам российского сенатора и ветерана СВР Игоря Морозова, власти долгое время пытались выстроить с представителями «Британского совета» конструктивные отношения, но так и не добились взаимности, в следствие чего организации указали на дверь под предлогом «неурегулированности её статуса».

Ситуация достаточно странная, поскольку в самом начале деятельности «Британского совета» в России легендарный Юрий Иванович Дроздов – бывший глава Управления «С» ПГУ (нелегальной разведки) КГБ СССР, генерал-майор – предупреждал власти и общественность о том, что организация предоставляет «крышу» агентам британской разведки, однако на эти предупреждения долгое время никто не обращал внимания.

Между тем, бывшие сотрудники Совета, действовавшие от имени МИД Великобритании, открытым текстом сообщали, что в деятельности конторы принимают участие человечки, чьи фамилии были опубликованы в «списке Томлинсона», содержащем имена агентов британской разведки SIS/MI6.

Будем надеяться, что деятельности этой организации в РФ будет дана правовая оценка, а тем временем интернет-портал Underside («Изнанка»), специализирующийся на разоблачении деятельности британских спецслужб, опубликовали новые доказательства об их вмешательстве во внутренние дела России – в частности, в подготовке государственного переворота.

Подобными расследованиями «Изнанка» занимается довольно давно. Её активисты собирают и выкладывают на своём сайте доказательства подрывной деятельности Совета. К примеру, на их веб-странице можно ознакомиться с именами-фамилиями-явками-паролями и подробностями антироссийской деятельности главредов российских интернет-изданий, тесно сотрудничающих с британским шпионским кублом.

Расследователи обоснованно убеждены — вместе с Zinc Network и другими структурами Совет собирал информацию якобы для Форин-офиса, но на деле – для главной разведслужбы Великобритании. Члены Совета, пользуясь вседозволенностью, вербовали агентов и распространяли русофобские идеи для подготовки смены власти в России.

Сам Британский совет представлял из себя достаточно мутную организацию – гибрид правительственной структуры с явными признаками НПО, которая занималась продвижением «мягкой силы» в российское общество, стараясь добиваться желаемых результатов без принуждения — на основе подкупа, возбуждения симпатий и добровольного участия.

Совет поддерживал стипендиальную программу «Chevening» и программу «UK-Russia University Alliance», в которых участвовали глава Ассоциации университетов Великобритании Вивьен Стерн и исполнительный директор Британского Совета Скотт Макдональд, а также президент Российского союза ректоров и ректор МГУ Виктор Садовничий.

По задумке, инклюзивные программы предусматривали выгодное сотрудничество россиян и британцев, но, как пишут расследователи «Изнанки», в документах, которые подписывали представители российской стороны, были прописаны жёсткие требования для участников, а полученная информация направлялась напрямую в МИД Великобритании, что следует расценивать как вмешательство во внутренние дела страны.

Помимо прочего, «Британский совет» вместе с Фондом Thomson Reuters и фабрикой фальшивок Bellingcat (признанная иноагентом в России), входит в «антироссийский консорциум», координируемый Zinc Network. Координатор, в свою очередь, занимался провокацией «болотной» активности в России.

И это не в первый раз — «Британский совет» неоднократно уличен в пособничестве подрывному «Фонду предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности», сеявший хаос в Египте, Ливане и странах Балканского региона.

«Изнанка» также ссылается на размещённые в открытом доступе документы хакерской группировки Anonymous, в которых говорится о деятельности «Британского совета», как застрельщика, в антироссийских операциях MI6.

Члены Совета, сами кадровые разведчики и специалисты по подрывным операциям, осуществляли планирование по дискредитации местных властей и «размытию русской идентичности».

Напоминаем: мохнатые щупальца «Британского совета»–SIS–MI6 охватывали 15 крупнейших городов России.

Все шаги по смене власти маскировались под хороводами и плетением венков культурными и образовательными программами и мероприятиями, а на деле агенты Англичанки проталкивали через определённые слои в российское общество свои разрушительные идейки.

Остаётся только удивляться пассивности наших власть предержащих и отсутствию у наших спецслужб планов, аналогичных тем, что развивали «джеймсы бонды» на нашей территории: «Свободу Шотландии», «Единая Ирландия», «Вольный Гибралтар», «Возвращение Мальвинских островов в родную гавань» и т.п.

Новая «Большая Игра» в самом разгаре, и в ней не бывает почётных вторых мест.