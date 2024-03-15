Поджоги и диверсии на избирательных участках РФ – эксперты составили общий умственный портрет террористов

Явка избирателей в первый день президентских выборов в России превысила 30%. Видимо, активность российских избирателей и спровоцировала волну атак на избирательные участки.

Фиксировались случаи порчи избирательных бюллетеней в ящиках для голосования и поджоги, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Воронежской области задержали двух женщин 58 и 66 лет, которые вылили зелёнку на бюллетени. Аналогичные случаи зафиксированы в Ростове, Севастополе и Волгограде. Ещё несколько случаев выявили в Москве и Московской области. Кроме того, были случаи поджогов избирательных урн и будок для голосования при помощи бензина и коктейлей Молотова.

Почти все участники инцидентов рассказывают, что пошли на диверсии из-за долгов. В подмосковном Лыткарино мужчина, пытавшийся залить краской бюллетени в урне, рассказал, что сделал это из-за якобы кредитов в банке на его имя, о которых ему рассказали неизвестные по телефону. В Волжском женщине за выливание зеленки предложили по телефону 30 тыс. рублей. Такой же случай был на участке в Симферополе.

В Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) была попытка сжечь урну, но «коктейль Молотова» упал и загорелся рядом с ней.

В Москве на участке на улице Верхние Поля местная жительница сначала подожгла воспламиняющуюся жидкость, после чего загорелась будка для голосования. Женщину оперативно задержали, пожар вскоре потушили.

70-летняя Татьяна П, которая подожгла будку для голосования в Марьино, заявила, что выполняет «секретное задание». Несколько дней назад её развели на крупную сумму денег.

Похожую историю рассказала 20-летняя маникюрщица Алина Н. Она заявила полицейским, что залить бюллетени зеленкой её заставили сделать украинские спецслужбы. Несколько дней назад девушку развели на крупную сумму денег, а сегодня, обещая вернуть средства, отправили выполнять «секретную миссию».

В Петербурге девушка пыталась бросить в участок бутылку с зажигательной смесью. Ее задержали прохожие. Задание на поджог она получила в украинском телеграм-канале. Огонь быстро локализовали, пострадавших нет, повреждений тоже нет.

В Когалыме (ХМАО) местная жительница Ольга С. спалила свой бюллетень и пыталась уничтожить урну «коктейлем Молотова».

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что на систему видеонаблюдения зафиксирована серьёзная DDoS-атака, отметив, что она была нейтрализована. Всех поджигателей она назвала «подонками» и анонсировала для них пятилетние тюремные сроки.

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев не склонен воспринимать теракты серьезно.

«Подобную волынку в 2014 году провернули на Украине, всё получилось, правда? Поэтому в любом варианте есть предатели. Есть те предатели, которые продались, естественно, за деньги того же Ходорковского и иже с ними, какое-то количество их имеется. Считаю, что у нас есть вполне законные способы купировать эту проблему. Мы прекрасно понимаем, за кого народ идёт голосовать. А почему? А вы в любое село заедьте. В любое, вы увидите, что везде плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, шьют форму, постель для фронта. У кого какие сомнения могут быть?», – сказал Гурулев в эфире читинского телевидения.

Обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла настроен не так умиротворенно. Он считает, что провокаций слишком много.

«Хорошо бы реакция государства была бы в таких случаях НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНО ЖЕСТОКОЙ. Приводящей в ужас. Сейчас, если я правильно понимаю, эту тварь можно посадить лет на пять. Препятствие волеизъявлению граждан. Но, скорее всего, отделается штрафом и легким испугом. А надо бы – сажать на двадцать пять. Пожизненно надо бы. Смертную казнь надо бы возродить для таких именно случаев и таких именно персонажей. Для антигосударственных тяжелейших преступлений. Потому что антигосударственная деятельность – это и есть измена Родине. Со всеми вытекающими», – написал Перла в своем тг-канале.

Политолог Павел Данилин считает, что за провокациями на участках стоят «сторонники Трупа и его Черной вдовы», то есть – экстремисты из ФБК, запрещенного в РФ.

«Но отсутствие мозга и готовность как лемминги бежать навстречу локомотиву продемонстрировали счетные мерзавцы, которые, как я понимаю, сядут за воспрепятствование избирательному процессу. Вот эти все заливатели урн зеленкой и забрасыватели участков коктейлями Молотова, они же действуют ровно так же, как и те бандеровцы ВСУшники, которые артиллерией ударили по избирательному участку в Херсонской области. А учитывая, что они все действуют по указке, и как выяснилось, за деньги, которые им обещали какие-то иноагенты и украинские ТГ-каналы, то это получается уже не единичный акт слабоумия и отваги, а преступные действия в рамках террористического сообщества», – пишет Данилин.

По информации его коллеги Сергея Маркова, оппозиция платит по 50 тысяч рублей за облитие зелёнкой избирательной урны.

«Здесь важно другое – вот такая у Путина оппозиция – их главное политическое действие : обманом уговорить за деньги умственно отсталых несчастных залить зелёнкой избирательную урну. Они же сами, оппозиционеры Путину, умственно отсталые? Но не буквально, в фигурально», – припечатал Марков.

Профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев уверен, что на исход выборов провокации не повлияют.

«На эти выборы придут даже те, кто на выборы не ходил никогда. За Путина проголосуют даже те, кто никогда за него не голосовал. На Западе, во всяком случае, у некоторых, уже хватает ума понять, что это в знак протеста против давления с вашей стороны. Думать, что нас можно победить, отделив общество от Путина, персонифицировав борьбу против России в борьбе против Путина, – просто глупость и в чем-то даже недалекость. Наше общество проголосует за Путина не из протеста против вас, глупцов. Вы уже для нас – ходячие трупы. Вы – прошлое, уже рассыпающееся в пыль. Наше общество проголосует за Путина потому, что услышало от него ответы на свои вопросы и увидело у него то будущее, которое не стыдно будет построить для своих детей. В своей стране. Вы не против Путина, вы против подавляющего большинства страны. С вами – не маргиналы. С вами – пустые места, никто», – написал Евстафьев.