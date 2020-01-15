Погребинский: Без Путина Украина потеряет не только Донбасс

15.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Шанс на возвращение Донбасса в состав Украины на условиях компромисса продлится четыре года, пока длится президентская каденция Владимира Путина.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы хотите, чтобы Донбасс вернулся в состав Украины? Многие мои знакомые, коллеги, оппоненты и так далее говорят: да, но на условиях Киева. Не будет этого.

Для тех, кто в теме и понимает, что на условиях Киева это значит – будут выведены танки, орудия и будут распущены эти два военные корпуса, 40 тысяч человек, Украина получает границу, заходят туда полицейские силы, как неоднократно говорил Аваков, и люди, которые не разделяют «проукраинской позиции», которые хотят искать какие-то компромиссы и так далее, они должны быть изолированы. Или уезжайте, как уже сказал президент Зеленский, или вплоть до того, что не получите права голоса на выборах, как говорил Аваков, и так далее.

Если есть воля вернуть Донбасс, значит надо искать компромисс, на котором это возвращение возможно», – заявил Погребинский.

«Шансов возврата Донбасса в состав Украины на условиях некого компромисса есть ровно четыре года, пока Путин у власти. Потому что представление, что вместо Путина может быть какой0то более либеральный президент, который будет прислушиваться к мнению США, ЕС, учитывать их пожелания и так далее – не будет этого.

Поверьте мне как человеку, который погружён в игры российской элиты, лично многих очень знаю и могу сказать, что Путин – это лучший вариант для возврата Донбасса. Когда не будет Путина, мы не только можем потерять Донбасс, но и ещё кое-что», – добавил политолог.